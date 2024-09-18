吳思瑤含淚控藍白不甩挺台聲明　國民黨：賴清德放棄台獨才是重點

▲民進黨團總幹事吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議。立法院今（18日）朝野協商，民進黨團以臨時動議方式提出，但立法院長韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，讓民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受訪時含淚，「這是什麼樣的立法院！」國民黨文傳會主委李彥秀對此回應，重點還是總統賴清德必須放棄「台獨分子」以及「台獨黨綱」，以中華民國憲政為主題。

被問到今上午朝野協商狀況，吳思瑤下午受訪指出，「這是我參加過那麼多次朝野協商最悲憤的一次」，當她對著空氣、還被斷訊，念著民進黨團希望能在立法院提出「聯合國2758號聲明不涉台」立院朝野聯合聲明，「我要忍住眼淚不掉下來，這就是台灣的處境」。

李彥秀則表示，從立法院上個會期的國會改革法案，再到總統賴清德上任後的這100多天，完全沒有跟在野黨或在野黨團有溝通管道，民進黨現在綠的只能擁抱「深綠」，賴清德完全沒有要當全民的總統，他們相當遺憾看到這樣的結果。

李彥秀指出，聯合國2758號決議，當然還是必須以「中華民國」為主題。民進黨的中央執政已經邁入第9年，台灣、中華民國在國際上的處境，大家都知道非常艱困，如何讓台灣有更多國際空間，當然還是必須以中華民國為主題、以中華民國憲政為重要基礎來彈性參加。

李彥秀說，這是一個結果論，身為執政黨的民進黨應該想辦法，過去國民黨、馬政府執政期間，台灣在國際上有足夠空間，且這幾年，政府預算從來沒少過，在野黨的共同參與也沒有少出席過；重點還是，賴清德必須放棄「台獨分子」以及「台獨黨綱」，以中華民國憲政為主題，賴清德不能忘記，自己已經不再是個人身分，而是要以中華民國總統的身分來做外交關係。

李彥秀強調，兩岸關係是外交關係的延伸，任何對外溝通、談話以及國際上的立場，都必須思考到中華民國。

