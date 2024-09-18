北市松信議員剩6席！許家蓓癌逝　「不補選、不遞補」原因曝光

▲台北市議員許家蓓。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓18日凌晨2時25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲，由於許在地風評好且選服認真，各界不分黨派紛紛表達哀悼之意。由於台北市第3選區（松山信義）議員應選9席，國民黨王鴻薇、徐巧芯先後當選立委，如今許家蓓離世，該選區只剩6名議員，不過，台北市議會指出，因缺額未達總名額二分之一，所以沒有補選及遞補議員情形。

2022九合一大選期間，由於疫情造成諸多市民被除籍，選區人口數下降，因此台北市第3選區（松山信義）應選席次從原有的10席議員變成9席空間，造成當地選情一度緊張，國民黨資深議員陳永德則直接宣布不參選連任，並於蔣萬安市長勝選後，出任台北市政府民政局長。

而2022年選舉由國民黨徐巧芯拿下第一高票，依序為徐巧芯、王鴻薇、張文潔、許淑華、詹為元、許家蓓、秦慧珠、戴錫欽、洪健益，落選頭則為當時以無黨籍參選、近期加入民進黨擔任發言人的吳崢。

但蔣萬安當選市長後，台北市立法委員第3選區（中山、北松山）在2023年1月8日舉行補選，王鴻薇以6萬519票打敗民進黨對手吳怡農，轉戰立委成功。而2024年立委選戰時，國民黨推派徐巧芯對上民進黨許淑華，最終由徐勝出，讓松信多出2席市議員空間。

如今許家蓓離世，台北市松山信義選區只剩6席市議員，是否遞補或補選？台北市議會表示，根據《地方制度法》81條規定，直轄市議員辭職、去職或死亡，缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上，均應補選，但其所遺任期不足二年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選，「因此後續沒有補選及遞補議員情形」。