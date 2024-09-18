北市再爆狼師遭起訴！教育局：已停聘並廢止教練證

▲台北市再爆狼師遭起訴，教育局表示，已經停聘並廢止其教練證。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市某公立國小外聘蕭姓擊劍教練，在訓練時對學生做出熊抱等動作，士林地檢署日前依妨害性自主罪嫌提起公訴。北市教育局今（18日）表示，校方接獲家長通報後，依法啟動調查並停聘，並通報為不適任人員，且需接受性平教育8小時輔導，其教練資格與教練證也遭廢止。

北市一所公立國小的外聘蕭姓擊劍教練（蕭員），被多名家長投訴，疑似在訓練時對多名學童做出熊抱、撫摸大腿等動作，士林地檢署日前偵查終結，將蕭姓教練依妨害性自主罪嫌提起公訴。

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對於外聘擊劍教練涉及校園性別事件，北市教育局表示，學校接獲家長通報後，立即進行校安通報及社政通報，依法啟動調查程序並立即停聘蕭員，杜絕傷害發生可能性。經過調查後，學校性平會決議終止蕭師聘僱關係，並將蕭員登載到各教育場域不適任人員通報系統，1年不得聘任為相關教育人員，且須接受性平教育8小時課程輔導。

教育局指出，為保障學生參與校外、課後活動安全，並協助家長為子女選擇安全優質學習環境，教育局分別在今年4月8日及7月18日，函知台北市各級學校，且教育部已經廢止蕭員專任運動教練資格，中華民國擊劍協會也註銷其教練證。另在8月30日向台北市公私立各級學校重申，蕭員的教練證已經註銷，請學校將此訊息利用多元管道，加強向家長、班級代表宣導，另學生參加校外、課後任何活動，請學校提醒家長務必為學生把關及慎選合法、合格的安全場域及師資。

為杜絕不適任教師入校園，教育部表示，已經多次函請學校於任用或進用專、兼職人員前應依性別平等教育法第30條第2項規定辦理，先行到各教育領域不適任人員通報及查詢系統，查詢所欲進用人員有無不得進用之情事，進（運）用後亦應與運動教練簽訂契約，定時至查詢系統查詢及更新外聘教練資訊，善盡管理之責。

教育局表示，為提高台北市學校所屬專任運動教練對性騷擾、性侵害、性霸凌、性別平等及身體自主等意識，在今年2月、8月也辦理7場次研習活動，調訓北市專任運動教練，落實校園體育活動性別事件防治宣導。

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