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快訊／許家蓓癌逝　簡舒培哽咽落淚：一路好走、回天家當小天使了

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓18日凌晨2時25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲，北市議會民進黨團稍早透過聲明證實此事。而與許家蓓在議會相處多年的好友、民進黨台北市議員簡舒培18日談及此事時，聽聞記者提問便難過落淚，並回憶兩人同期擔任助理、議員，一同跑跳學習的過去。

▲▼簡舒培談許家蓓落淚。（圖／記者陳家豪攝）

▲簡舒培談許家蓓落淚。（圖／記者陳家豪攝）

簡舒培18日上午10時在台北市議會受訪，媒體詢問有關許家蓓離世相關議題，只見簡舒培神情難掩悲傷、眼眶泛淚，沈默將近30秒後哽咽落淚。簡舒培表示，「我們議會好同事許家蓓議員，今天早上凌晨離開我們。」許今年年初發現身體不舒服去做檢查，得知自己得了子宮內膜癌，整個過程中非常積極治療，一度身體好轉，甚至認為身體好轉後會繼續投入議員工作外，還要加入所有防癌志工行列。

簡舒培提及，「遺憾的是，許家蓓今天凌晨因為多重器官衰竭陷入昏迷，離開了我們，我們非常不捨，民進黨團會協助他的家人辦理後事。」許家蓓勤勉誠懇，珍惜議員職務，為松信、台北市民發聲且努力的身影，大家都歷歷在目，也希望所有市民、松山信義好友、認識許家蓓的朋友，都能祝福許家蓓一路好走、無病無痛，已經回到天家當小天使了。

被問到與許家蓓印象深刻的互動？簡舒培神情低落地說，她和許家蓓是同一期到台北市議會擔任助理，年輕時都在議會跑跳學習，雖然當時許家蓓除了議員助理身分外，更是外界所謂的「政二代」，但對方身上完全看不到政二代氣質，對人很好且誠懇，也是許家蓓能夠在松信連續3任獲得選民支持的重要原因。

簡舒培回憶道，自己跟許家蓓在同期擔任助理、議員時，暱稱都是「培培（蓓蓓）」，外界常常會叫許家蓓「許舒培」，稱呼簡舒培為「簡家蓓」，兩人對誤稱都習以為常、互相開玩笑，選舉時也會到彼此選區加油鼓勵，這都是正向的競爭，也是在議會裡面好同事情誼。

簡舒培指出，這也證實許家蓓不只是公事服務、議會問政、協助市府施政上有成績，私下人緣也都非常好，所以很多議會黨團同仁，包括質詢小組成員等，這段時間都陪在許家蓓身邊。

由於許家蓓為議會民進黨團總召，被問到職務代理部分？簡舒培說，黨團會再去做討論，之前許家蓓5、6月曾拜託，在治病時期的黨團總召工作請她幫忙，現在許家蓓人已經離開，黨團會再做重新討論，現在最重要就是協助許家蓓家人。

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