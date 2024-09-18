國小狼教練訓練場「每天咬耳垂、親脖」！扯結婚女學生才鬧脾氣報案

▲國小狼教練對女學生下手，拉坐大腿、親脖子、咬耳垂犯行曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

台北市某國小校隊教練趁著訓練時，對未滿14歲的女學生小君（化名）伸出狼爪，不僅撫摸、環抱小君，甚至還啃咬耳垂、親吻頸部，行徑相當誇張，犯行曝光後，他還暗指小君是因為他結婚才鬧脾氣，檢方忍不住痛批「犯後態度極為惡劣」將他起訴，並建請法院從重判刑。

起訴書指出，蕭姓教練於2020年9月至2021年1月20日期間，以每天一次的頻率在國小訓練場地及場地內小房間，對未滿14歲的小君上下其手，將小君拉坐到大腿上從後方環抱，親吻、蹭小君的臉頰、頸部、背部，甚至啃咬小君的臉頰、耳垂、摸大腿，2021年2月18日又以相同手法猥褻小君得逞。

小君在2021年2月18日遭猥褻時，已明確向蕭姓教練表示，自己不願意與他有任何肢體接觸，但對方竟仍於同年月22日傍晚6時許再度犯行。事後小君的母親意外得知女兒遭猥褻，既心疼又生氣地帶著孩子前往警局報案。

根據檢方調查，蕭男利用小君年幼及其教練的權威地位，除了猥褻小君外，還會利用LINE訊息、同儕壓力、贈送禮品等情緒勒索的方式試圖控制小君及其他隊員。

檢方指出，蕭男在惡行被揭發後還不知悔改，反讓辯護律師暗指小君是因為他結婚才開始鬧脾氣，想要將他的不當言行推給雙方的感情糾紛，犯後態度極為惡劣。

另外，蕭男身為經常性接觸年幼孩童的教育工作者，不僅不知道保持適當的身體界線，反倒利用權威地位犯罪，對此案的證人也有不當肢體接觸，讓小君至今都深受其擾，依利用權勢性交或猥褻、加重強制猥褻等罪建請法官加重量刑，並於審理過程中注意原告、證人的隔離、保密措施，避免造成二度傷害。