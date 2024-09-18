許家蓓風評好！議長戴錫欽不捨：4月得知有狀況　她一直說非常穩定

▲台北市議長戴錫欽。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓18日凌晨2時25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。國民黨籍台北市議長戴錫欽稍早受訪時坦言「非常遺憾」，自己在4、5月得知許家蓓身體有些狀況，並且關心術後及相關治療，對方都說「一切非常穩定」，沒想到走得突然，對方在選區風評非常好且認真，此消息讓很多人都非常不捨。

戴錫欽18日上午10時30分左右於台北市議會受訪，戴錫欽表示，今早非常遺憾聽到許家蓓離世消息，事實上在4、5月間就知道許身體有些狀況，也持續關心術後及相關治療，之前許家蓓一直說「一切都非常穩定」，沒想到走得滿突然的，議會會按照相關規定全力予以協助。

由於兩人都在松山信義選區，被問到平時互動如何？戴錫欽提及，許家蓓是連3任市議員，非常年輕就當選議員，在選區風評非常好且認真，選民服務非常到位，大家對許的印象都非常好，所有不分黨派、選區的議會同仁，對許的印象就是非常可愛的一個小女生，且問政、地方服務、勤跑基層等都做得非常到位。

戴錫欽指出，許家蓓突然離世的消息，讓很多人都非常不捨，特別是自己早期當議員時，也跟許的父親、前北市議員許富男共事過，更覺得許家蓓這麼年輕就因為病痛離世，相信選區議員、選民都非常不捨得。

因為松信2名市議員徐巧芯、王鴻薇到立院擔任立委，現在同選區又少了許家蓓，會不會影響到當地選民服務？也是松信選區的戴錫欽說，此次松信選區的確比較特別，因為之前有2位優秀同仁到立院，也有資深議員陳永德擔任民政局長，加上許家蓓的事情，對松信議員來說，未來責任更加重大，必須承擔起更多選民服務，但相信每個議員都會盡力將份內事務做好。