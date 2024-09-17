洪健益爆蔡壁如涉案　謝寒冰揭「翻車黑歷史」：這傢伙專門演戲的

▲洪健益公開回應蔡壁如，秀前北市兵役局長朱亞虎寫給蔡壁如的信件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員洪健益近日指控，民眾黨前立委蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」， 16日更公布2017年威京集團子公司董事長朱亞虎給蔡壁如的手寫信，並要蔡回想8月3日做了什麼事？對此，媒體人謝寒冰16日表示，若有真憑實據，不用開記者會，直接拿去給檢察官，請檢察官逮捕蔡壁如就好。他回顧過去洪的「黑歷史」，當年洪指控貓纜設施門禁不良，隨便就遭人踢破闖入，最後發現竟然是洪健益帶著記者自己踢破的，直言「這傢伙就是專門演戲的」。

謝寒冰於節目《大新聞大爆卦》表示，北檢到現在查不出真憑實據，而現在民進黨有些人想要「蹭」這件事，洪健益若真有京華城案的真憑實據，也不用開記者會、不用做什麼，直接拿去給檢察官，請檢察官逮捕蔡壁如就好，搞這麼一齣戲做什麼？

謝寒冰表示，而且還說要給蔡壁如3天時間，為什麼要給3天？第1天直接把證據講出來就好了，他直言「這傢伙就是專門演戲的」。

謝寒冰指出，洪健益當年的經典之作，是2009年在台北市議會質詢，指控貓纜設施門禁不良，隨便就可以被人踢破闖入，結果最後發現「門竟然是洪健益自己踢破的」，而且還帶著記者。

最後，謝寒冰批評，「誰相信洪健益的爆料，請趕快去看醫生，根本不是個咖，這種人在地方騙騙鄉親可以，要到這種表演層級還差很多」。

根據當年一篇「貓纜車站隨你闖？停業保全鬆散」報導，指控貓空纜車，庫房門禁不嚴，並附上畫面來源註明是「投訴民眾」。但後來市府公布錄影畫面，發現洪健益與張姓女助理、民視張姓、宮姓記者，到達貓空纜車站，撞擊門左側的木板，從木板的空隙伸手入內、轉開喇叭鎖開門，洪健益因此被北市府提告侵入住居、毀損等罪。而洪健益辯稱，是接獲民眾投訴後和助理、記者去現場查看而已。

▼媒體人謝寒冰。（圖／記者屠惠剛攝）

