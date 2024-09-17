小草回魂！民眾黨剩12%是好消息　郭正亮分析原因「大概能挺在這」

▲民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，重創民眾黨。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，重創民眾黨，台灣民意基金會公布最新民調，民眾黨僅微幅下滑 1.8 個百分點，跌至12%支持。對此，前立委郭正亮16日表示，「這對民眾黨是個好消息」，觀察民調，可以發現民眾黨支持度原本是16%，而政治獻金那波傷害就已經降到13%，現在僅跌到12%，可以確定留住的支持者，就是已經做過比較，相對藍綠還是支持民眾黨理念，除非後續有柯文哲更明確證據，否則支持度大概能挺在12%。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，京華城案司法不公的氛圍，越來越重，而且偵查訊息不斷被外界做文章，很多小草因此被激怒，柯文哲到目前為止也未被查到真正一槍斃命的證據，看不出北檢對金流有什麼辦法。

郭正亮表示，目前也有越來越多的律師站出來，幫柯文哲說話，這就是柯文哲與民眾黨未來要走的路「為自己辯護」，而黃國昌現在很用力在這部分，這樣有助於讓小草稍微回魂。

郭正亮指出，民眾黨支持度下滑是在「政治獻金爭議」，當時讓大家對柯文哲治國能力、人才挑選失望，有非常多的黨員退黨，所以真正造成民眾黨傷害的應該是在那一波。

最後，郭正亮強調，觀察台灣民意基金會的民調，民眾黨支持度原本是16%，而政治獻金那波傷害就已經降到13%，現在僅跌到12%，所以可以確定，政治獻金爭議可以留住的支持者，就是已經在三大黨中做過比較，相對藍綠還是選擇支持民眾黨理念，除非後續有柯文哲更明確金流對價證據，否則支持度大概能挺在12%，「這對民眾黨是個好消息」。

★未經判決確定，應視為無罪

▼台灣民主基金會最新政黨支持度民調。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

