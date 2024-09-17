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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯案使藍白合作陷矛盾！傳設2策略防火牆　藍斥：企圖分裂在野團結

▲▼國會改革覆議案投票 國民黨團進入議場舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨將柯文哲司法案件與立院藍白合作分開處理。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押，是否會影響藍白合作，也讓藍營內部有些不同聲音，甚至牽動2026年選戰，傳出黨中央為了安撫內部不滿情緒，布下「2手策略」。對此，國民黨立委李彥秀駁斥，黨內從沒有設定策略，都是有心人士的惡意放話，企圖分裂國民黨以及在野的團結；國民黨的立場非常清楚，柯文哲個人的司法案件，與在野黨立院的合作，完全是兩個不同層次的問題。

傳出國民黨內針對柯文哲案件布下2手策略，檯面上仍定調藍白合，但對柯文哲可能涉弊一事設下防火牆。李彥秀說明，柯文哲的司法案件，已經進入檢調偵查程序，與案情本身無關的臆測，都對釐清真相沒有幫助，只是民進黨分化在野團結的惡質手段。

李彥秀強調，在野黨合作，為民眾把關，為人民發聲，這是立委的職責；而議員本於證據監督市政，也是議員的職責。國民黨的立場非常清楚，柯文哲個人的司法案件，與在野黨立院的合作，完全是兩個不同層次的問題。

李彥秀直言，台灣政治變化非常快，三個月後的事情都沒人能預判，更何況談到2026的選舉策略。國民黨的立場一向非常清楚，對於柯文哲的司法案件，就是讓證據說話，也堅持調查程序必須符合程序正義，從來沒有什麼「2手策略」、「設防火牆」或是「風向轉變」的問題，這些都是有心人士的惡意放話與媒體臆測，企圖分裂國民黨以及在野的團結。

李彥秀說，2026選戰的勝負，最後是由人民作最後的裁判，國民黨做好在野黨的角色，全力監督、為民發聲，自然能獲得絕大多數民眾的支持與認同。

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