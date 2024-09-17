北檢自己查自己！洩密案「7天」就破案　律師酸爆：反正我信了

▲記者馬郁雯自爆經營檢調線7年，引發外界對北檢違反偵查不公開，以及檢調收賄勾結媒體的質疑。（圖／翻攝自Facebook）

圖、文／CTWANT

北檢偵辦京華城案頻傳洩密！親綠媒體多次透過獨家報導披露案情，其中《三立新聞》記者馬郁雯更自爆，自己經營檢調線7年，對消息來源有200％的信心，引發外界對北檢違反偵查不公開，以及檢調收賄勾結媒體的質疑。對此，林智群律師也分析，北檢本月9日交辦洩密案，16日就發新聞稿說，記者消息來源不是地檢署、廉政署，「一個禮拜就破案」，狠酸「這樣都可以，也可以找民眾黨調查柯p有沒有圖利了。」

針對北檢洩密案一事，媒體人樊啟明昨（16日）在臉書發文痛批：「北檢對違反偵查不公開調查結果，還真不讓人意外！」他列出馬郁雯赴北檢約談的時程表，「早上0930被約談的三立記者現身北檢，一個小時後三立記者搭車離開，北檢10點30分到12點上班工作，12點到13點30分午餐兼午休時間，13點30分到15點調查結果出爐，連新聞稿都準備好，我就問到底查了些什麼？」

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媒體人謝寒冰昨也在臉書貼出北檢的新聞稿感嘆：「不出所料，北檢果然給你來個查無實據、絕無洩密，還恐嚇不能再質疑北檢洩密⋯⋯我從來沒質疑北檢啊，我根本認定你就是洩密！」

林智群律師更在臉書發文質疑，北檢本月9日交辦洩密案，16日就發新聞稿說，記者消息來源不是地檢署、廉政署，一個禮拜就破案，「結論是犯人不在檢調，北檢辦案效率真的高，讚！」他也不忘狠酸「不管你信不信，反正我信了。這樣都可以，也可以找民眾黨調查柯p有沒有圖利了。」

相關貼文曝光後也引發網友熱議，「看來新聞稿早寫好了」、「北檢自己查自己，自證清白，年度大笑話」、「三立辦案比北檢還厲害！」「笑死，尊嚴都是自己丟得」、「台灣的司法檢調你相信嗎？」「這只證明一件事，政治干預司法，北檢東廠化」、「記者說謊，瞎扯不用負責！？」「就問北檢一句，這案是抽籤分案？還是指定分案？如果沒有公正的分案，就沒有公正的調查，也就沒有公正的結果。如果連最基本的公正都沒有，北檢廢一廢好了。」

還有民眾不滿稱，「真的是都一條龍，進去打招呼，發個新聞稿敷衍一下即可」、「自已查自已，請記者來，不就請鬼拿藥單」、「自己人200%沒事」、「輕輕放下！果然…連檢調都很會演！」「不意外！自己人辦自己人，能辦出個鬼？難道資料會自己跑到女記者手上。北檢早就沒啥公信力了」、「早上傳訊，下午就偵查終結查無實據，台北地檢光速欸」、「球員也是自己，裁判也是自己，連球場都是自己。能不贏嗎？」

許多人更跑到馬郁雯的粉專留言狂酸，「馬檢加油，謝謝妳讓我再次相信中華民國的司法，上鏡不要臭臉效果應該會更好喔！」「馬議員好」、「怎麼辦，老馬，檢調說沒給你耶？你經營七年是經營誰？負責檢調辦公室的清潔員嗎？」「根本沒金流證據，妳指控人家貪污可以？人家懷疑妳靠陪睡獲得情資不行？ 所以我就問，檢調能不能先將妳收押，妳再慢慢證明如何獲得非法資訊？」「請問想當檢座的話是要先進三立，還是要國考？」

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