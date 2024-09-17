川普再遭暗殺未遂　怪拜登賀錦麗：他們的煽動性語言害我被開槍

▲川普15日再次遭人暗殺，他16日將自己的遭遇怪罪於民主黨總統候選人賀錦麗與現任總統拜登的「煽動性語言」。（圖／路透）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普16日將自己看似遭遇第2起未遂暗殺，怪罪於民主黨總統候選人賀錦麗與現任總統拜登的「煽動性語言」。

法新社報導，川普（Donald Trump）告訴福斯數位新聞（Fox News Digital）：「他（被捕男子）相信拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）的煽動性語言，並據此採取行動。」

「他們的煽動性語言導致我被開槍。」

川普15日在佛羅里達州棕櫚灘郡（Palm Beach County）西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球場打球。特勤人員在前方幾個洞巡邏時發現一名藏於灌木叢的持槍者，當持槍者將槍口推出圍籬時，特勤人員開槍。川普本人平安無事。

嫌疑人是來自夏威夷的58歲男子勞斯（Ryan Wesley Routh）。「紐約時報」（The New York Times）翻出去年的訪問，發現勞斯曾說他願戰死在烏克蘭。

今年7月13日，川普在賓州巴特勒郡（Butler County）躲過他所遇到的首次、距離更近的暗殺。當時他在造勢大會現場遭1名男子開槍，所幸僅右耳被子彈擦傷。