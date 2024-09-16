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川普遇襲再逃死！特勤局認「高爾夫球場難維安」：可惜他不是總統

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普15日再次遇襲，特勤局事後承認，出事的高爾夫球場維安難度很高。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普15日在佛州的高爾夫球場險遭一名手持AK-47的男子襲擊。知情人士透露，出事的川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）因為其地理環境因素，長期以來一直是特勤局認為安保難度最高、最難防禦的地方，而川普卸任後無法再享有最高規格維安，也大大加強了維安挑戰性。

綜合外媒報導，川普7月在賓州遭刺殺未遂後，特勤局就加強了行動，全力確保川普的人身安全。然而，川普9月15日下午在川普國際高爾夫球俱樂部打球時，一名持槍男子還是成功闖入了球場，在距離川普大約450公尺處準備發動槍擊。

棕櫚灘的警長布萊德蕭（Ric Bradshaw）坦言，川普國際高爾夫球俱樂部的環境開放，附近又與多條繁忙道路毗鄰，周圍還被層層灌木叢包圍，大大增加了安保難度，「嫌犯進入灌木叢後，完全就像是隱身了一樣，難以被及時發現，導致特勤局遲至嫌犯將槍口伸出球場的鐵絲網時，才被特工發現並迅速開火壓制。」

布萊德蕭也承認，由於川普已卸任，安保措施的範圍較現任總統有所縮減，因此高爾夫球場並未完全封鎖，只有在特勤局認定可行的區域設置維安人員。這一舉動使得高爾夫球場等公開場所難以完全防範潛在威脅，「如果他還是總統，我們早就把整座高爾夫球場包圍了，但可惜他不是，所以我們沒辦法這麼做。」

CNN指出，特勤局現在可以做的，是在其他球員或客人接近川普前，用金屬探測棒對他們進行安檢，並在川普打球時坐在高爾夫球車前後，或是在他抵達某地的前幾分鐘確保地方安全。特工巴羅斯（Rafael Barros）也表示，特勤局已竭盡所能地保證川普的安全，他們會在他打高爾夫球前，持續在他前1、2個洞進行檢查，但意外「防不勝防」。

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