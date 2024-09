川普遇襲再逃死！特勤局認「高爾夫球場難維安」：可惜他不是總統

▲川普15日再次遇襲,特勤局事後承認,出事的高爾夫球場維安難度很高。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國前總統川普15日在佛州的高爾夫球場險遭一名手持AK-47的男子襲擊。知情人士透露,出事的川普國際高爾夫球俱樂部(Trump International Golf Club)因為其地理環境因素,長期以來一直是特勤局認為安保難度最高、最難防禦的地方,而川普卸任後無法再享有最高規格維安,也大大加強了維安挑戰性。

綜合外媒報導,川普7月在賓州遭刺殺未遂後,特勤局就加強了行動,全力確保川普的人身安全。然而,川普9月15日下午在川普國際高爾夫球俱樂部打球時,一名持槍男子還是成功闖入了球場,在距離川普大約450公尺處準備發動槍擊。

