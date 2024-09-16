想參戰抗俄！槍手喊「願為烏克蘭犧牲」　曾出書狂罵川普

▲ 魯斯過去在網路上大力支持烏克蘭。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普15日在佛州打高爾夫球，險遭58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）襲擊。魯斯過去發文力挺烏克蘭及台灣，曾出版有關俄烏戰爭的著作，2022年更曾親自到訪烏國，聲稱他願意「為烏克蘭犧牲」。但據烏軍外籍兵團說法，他從未加入志願軍行列。

綜合CNN等外媒，魯斯2022年在社群平台X發表數十篇文章，表達對烏克蘭的強烈支持，「我們需要把克里姆林宮燒成平地」、「我願意飛到波蘭克拉科夫，去烏克蘭邊境自願參戰，戰鬥與犧牲……我能成為榜樣嗎？我們必須贏。」

俄烏戰爭於2022年2月爆發，而魯斯過去接受的採訪顯示他同年5月1日曾前往烏國，參加一場支持烏軍的集會，6周後又前往同個地點，站在一面烏國國旗旁，國旗上還印著呼籲國際志願軍投入戰爭的字樣。

《法新社》同年4月在基輔拍攝的一段影片中，魯斯指控普丁是「恐怖分子」、「需要被消滅」，「我們需要所有人一起阻止他正在做的事，需要現在就到這裡來，幫助烏克蘭人結束這場戰爭」。

烏克蘭外籍軍團一名負責人向CNN證實，魯斯曾多次聯絡他們，但他從未以海外志願軍身分加入軍事單位。

魯斯曾出版有關俄烏戰爭著作，闡述他為了參戰四處遊走，卻因沒有軍事經驗被拒絕；招募各國義勇軍、在基輔各地抗議的努力最終也都落空，未能幫助烏克蘭打贏戰爭。

他在書中談論地緣政治危機，辱罵川普是白癡、丑角和笨蛋，抨擊他2018年退出伊朗和協議是個巨大錯誤；還呼籲阿富汗難民為烏克蘭而戰，並提及台灣、北韓及委內瑞拉，將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的獨裁統治與美國國會暴動做比較。

魯斯15日在埋伏在佛州川普國際高爾夫球俱樂部的灌木叢裡，將AK-47伸出球場的鐵絲網時才被特勤人員發現，特工開火壓制後駕駛一輛SUV企圖逃逸，在公路上被警方逮捕。據當地官員說法，他被捕時相當鎮定，完全沒有發問，幾乎沒有表現出任何情緒，目前不清楚他的犯案動機是否與烏克蘭有關。