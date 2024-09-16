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SAFE！　川普遇襲後首發文報平安：以身為美國人而驕傲

▲▼美國共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普在自家社群平台發文報平安。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普15日在佛州打高爾夫球，險遭埋伏在灌木叢中的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）攻擊。川普遇襲後首度在社群平台發文報平安，並感謝執法部門的努力與外界關心。

根據《天空新聞》，川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「我想謝謝所有人的關心與祝福，這真是有趣的一天！最重要的是，我想謝謝美國特勤局、棕梠灘郡警長布萊德夏（Ric Bradshaw）和他勇敢又敬業的同仁，以及所有執法部門。」

川普寫道，「感謝他們今天令人難以置信的努力，讓我——美國第45任總統，以及即將到來的總統選舉共和黨候選人，安然無恙（SAFE）」，用大寫英文字母強調自己平安無事，最後稱讚「他們做得非常出色」，「我以身為美國人而驕傲！」

槍擊發生後不久，川普也曾發出募款郵件向支持者報平安，「我附近出現槍聲，但在謠言開始失控之前，我想先讓你們知道，我很安全，一切都好！」他強調，「沒什麼能讓我慢下來，我絕不會投降。」

他隨後又在第二封信中寫道，槍擊過後他的決心只會更加堅定，「我永遠不會放慢腳步，我永遠不會放棄，我絕不投降！」

他的對手、民主黨總統候選人賀錦麗稍早則發表聲明指出，她對於針對前總統川普可能的暗殺企圖「深感不安」，「在我們蒐集事實的同時，我將明確表態：我譴責政治暴力」，「我們都必須盡自己的一份力量，確保這起事件不會引發更多暴力」，「我很感激川普前總統安然無恙」。

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