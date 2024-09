SAFE！　川普遇襲後首發文報平安：以身為美國人而驕傲

▲ 川普在自家社群平台發文報平安。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普15日在佛州打高爾夫球,險遭埋伏在灌木叢中的58歲槍手魯斯(Ryan Wesley Routh)攻擊。川普遇襲後首度在社群平台發文報平安,並感謝執法部門的努力與外界關心。

根據《天空新聞》,川普在自家社群平台Truth Social發文表示,「我想謝謝所有人的關心與祝福,這真是有趣的一天!最重要的是,我想謝謝美國特勤局、棕梠灘郡警長布萊德夏(Ric Bradshaw)和他勇敢又敬業的同仁,以及所有執法部門。」

川普寫道,「感謝他們今天令人難以置信的努力,讓我——美國第45任總統,以及即將到來的總統選舉共和黨候選人,安然無恙(SAFE)」,用大寫英文字母強調自己平安無事,最後稱讚「他們做得非常出色」,「我以身為美國人而驕傲!」

I would like to thank everyone for your concern and well wishes - It was certainly an interesting day! Most importantly, I want to thank the U.S. Secret Service, Sheriff Ric Bradshaw and his Office of brave and dedicated Patriots, and, all of Law Enforcement, for the incredible… pic.twitter.com/mV15rJygOR