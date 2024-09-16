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川普遇襲！　馬斯克諷「怎沒人想殺拜登、賀錦麗」被罵爆刪文

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲ 馬斯克在川普遇襲後的發文引發爭議，目前已經刪除。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普15日在佛州打高爾夫球，險遭埋伏在灌木叢的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）攻擊，而他2個月前才在賓州的造勢上被射傷耳朵。力挺川普的億萬富豪馬斯克對此在網路上發文，竟稱「甚至沒人試圖暗殺拜登和賀錦麗」，引發網友撻伐，目前已經刪文。

川普在佛州遭襲後，虛擬迷因貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）設計師DogeDesigner在社群平台X上發文提問，「為什麼他們想殺川普？」馬斯克隨後轉發這篇貼文寫道，「然後甚至沒有人試圖暗殺拜登或賀錦麗」，搭配一個匪夷所思的表情符號。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 馬斯克的貼文引發網友撻伐。（圖／翻攝自X）

這篇貼文迅速引發網友批評，「刪除你的帳號」、「這簡直是在煽動」、「再次示範你的孩子為什麼討厭你」、「他瘋了吧」，還有許多人標記美國特勤局、聯邦調查局官方帳號。這篇貼文目前已被刪除，但刪除前觀看次數已達到數百萬。

此前，川普7月13日在賓州巴特勒（Butler）出席造勢活動遭槍擊，右耳爆血被維安特勤人員護送下台。當時馬斯克在幾天前才低調捐出鉅額捐款給川普陣營，暗殺事件發生後便公開表態，「我全力支持總統川普」，更質疑特勤人員反應慢半拍。

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