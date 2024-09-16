金價猛漲銀樓卻憂「倒閉」！　上海一老闆嘆：早上只來10個客人





▲先前大陸黃金回收市場火熱，現已趨緩。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一名銀樓老闆14日表示，店內一上午只有10多個客人。他感嘆，在自己看來，迭創新高的金價，正令越來越多消費者高攀不起。受國際金價影響，中國國內金行的飾品黃金報價迅速攀升，截至9月14日，周生生黃金價格達762元／克（人民幣，下同）。

據《每日經濟新聞》報導，數據顯示，截至當地時間9月13日，歐美交易時段收盤時，倫敦現貨黃金交易價格報收2579.1美元／盎司，盤中創下2585.97美元／盎司歷史新高。截至9月14日，周大福、老鳳祥、周六福珠寶、六福珠寶等黃金價格報價也達到了758元／克。

▲大陸知名銀樓金價。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

該名老闆表示，「此前，儘管我們在金飾品加工費方面進行了讓步，將金飾品實際每克金價優惠至680元／克左右，但真正購買金飾品的顧客依然屈指可數。」他環視同商場的其他金店，也發現這些金店同樣「門可羅雀」，面對這種狀況，他已考慮年底「閉店」轉型。

一些公司零售業績也出現了下滑，例如，周大福（01929.HK）日前發布最新財報顯示，4月至6月期間，周大福珠寶在中國內地市場零售值同比下跌18.6%，香港、澳門及其他市場的零售值則同比下滑28.8%。

此外，周大福珠寶直營店和加盟店的同店銷售，紛紛呈現雙位數下滑。財報顯示，今年上半年，周大福在內地的門市數量減少180家。

一位深圳地區金飾品加工企業營運總監表示，「以往，在中秋與國慶佳節前夕，大量下游金店都會提前採購，大量新款金飾品備貨，但如今，願備貨的下游金店大幅減少。」

▲上海一銀樓現況。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

世界黃金協會發布的《2024年第二季中國黃金市場回顧與趨勢分析》報告顯示，金價飆漲和經濟成長放緩，是上半年阻礙消費者購買金飾的主要因素。3月中國國內金價飆漲10%，打破了2024年初以來金飾消費的健康趨勢；而4月和5月金價持續上漲且屢創新高，加之中國經濟增速放緩，消費者的黃金購買力降至2013年以來的最低點。

世界黃金協會發布的最新月度報告顯示，整個8月，全球黃金ETF淨流入21億美元資金，但當月中國市場黃金ETF出現資金淨流出，結束先前連續8個月的資金淨流入態勢。

一名基金公司黃金ETF人士指出，究其原因，是8月以來債券價格回調，導致銀行理財產品淨值回落，引發部分投資者對金融產品投資風險的擔憂，乾脆選擇拋售已盈利的黃金ETF「落袋為安」。

不過，他也指出，「隨著黃金價格迭創新高給黃金ETF繼續帶來『賺錢效應』，疊加權益類市場波動，加大與固收類理財產品淨值未來漲幅受限，未來不少投資者仍會加倉黃金ETF配置，作為兼顧避險投資，與博取較高超額回報的一種投資策略。