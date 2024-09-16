中國恐連3週迎颱風！　「貝碧佳」肆虐中…「葡萄桑」緊跟在後

▲「貝碧佳」路徑預測圖。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台16日消息指出，今年第13號颱風「貝碧佳」的中心已於16日上午7點30分前後，以強颱之姿在上海浦東臨港新城登陸，登陸時中心附近最大風力14級（42公尺／秒），中心最低氣壓為955百帕。

綜合陸媒報導，受颱風本體環流影響，15日夜間至16日白天，上海市有暴雨至大暴雨，過程雨量60～90毫米，局部可達120～180毫米，最大小時雨強50～80毫米，主要強降水時段在16日凌晨至中午，半夜之後雨勢減弱。

▲「貝碧佳」大風預報圖。（圖／翻攝自微博）

「貝碧佳」超越4906颱風「Gloria」，成為1949年以來，登陸上海最強的颱風。不少大陸網友直呼，「上週才有『摩羯』，現在有『貝碧佳』，中秋假期完全泡湯了！」

氣象消息指出，14號颱風「葡萄桑」緊跟在「貝碧佳」後頭，在穩定副熱帶高壓系統引導下，「葡萄桑」可能和「貝碧佳」路徑相似，再奔江浙滬，且由於18日至20日還有冷空氣參與，「葡萄桑」的路徑也會非常難預測。

▲「葡萄桑（中國稱普拉桑）」路徑預測圖。（圖／翻攝自微博）

消息還指出，「葡萄桑」之後，未來10天，南海和西北太平洋還將有1到2個颱風生成，其中一個可能將影響中國東南部沿海地區。不少人嘆，「週週都有颱風，麻痺了。」

首席氣象分析師信欣表示，「未來10天，颱風會非常活躍，而且總體的環流形勢利於颱風向中國靠近，可能在國慶節之前，中國就是一個颱風接著一個颱風，沒完沒了。」