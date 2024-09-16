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強颱貝碧佳打破上海「魔都結界」登陸　50年內僅6個颱風直撲

▲強颱貝碧佳登陸上海。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲強颱貝碧佳登陸上海。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

強颱貝碧佳中心已於今（16）日上午7時30分左右在上海浦東臨港新城登陸。根據大陸中央氣象台及上海市氣象局消息指，貝碧佳登陸時，中心附近最大風力14級（42公尺/秒），為強颱等級，中心最低氣壓為955百帕，同時，貝碧佳颱風也超越颱風「Gloria」，成為1949年後，登陸上海的最強颱風。

▲強颱貝碧佳登陸上海。（圖／翻攝澎湃新聞）

《文匯報》報導，浦東新區計劃避險轉移總人數約16萬人（含臨港5萬余人）；備有集中安置點126個，可安置4.7萬人，計劃啓用38個（可安置2.4萬人），均已備好床鋪、飲用水、食品等基本生活物資。9月14日，下發《關於啓動全區危險區域人員避險轉移的緊急通知》，督促各單位9月15日8時啓動全區避險轉移工作，下午18時前全部轉移完成。

據了解，上海罕有地震，連颱風直撲的情況都較為罕見，50年內僅6個颱風登陸過，因此，外界常冠以「魔都」的稱號，甚至當地居民還經常開玩笑地表示，「魔都的結界極難打破。」

1977年及1989年曾有兩個颱風直撲上海登陸，值得注意的是在2018年時，連續三個颱風登陸上海崇明、金山和浦東新區南部，一年之內3颱登陸也成為為1873年有氣象紀錄以來首次。

最近一次有颱風登陸上海則是發生在2022年，「梅花」颱風從上海奉賢一帶登陸，造成70處道路積水，7處下立交積水，14個小區積水，11戶民房進水；872株小區樹木倒伏或折斷，2265株行道樹木倒伏或折斷，50塊廣告牌損壞或墜落，23塊店招店牌損壞或墜落，2塊玻璃幕牆墜落；累計發生65處供電中斷，34504戶受影響。

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