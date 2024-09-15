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大陸 大陸焦點 特派現場

貝碧佳直撲長江口！上海迪士尼16日閉園

▲▼「貝碧嘉」（貝碧佳）直撲浙江！寧波機場取消116航班。（圖／翻攝中央氣象台）

▲貝碧佳預計從浙江寧波一帶登陸。（圖／翻攝中央氣象台）

記者蔡紹堅／綜合報導

中度颱風「貝碧佳」正朝長江口一帶前進，上海迪士尼15日上午宣布，上海迪士尼樂園將於15日下午5時起停止營運，16日也暫時閉園，預計17日恢復正常營運。

上海迪士尼表示，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園將於15日下午5時起停止運營；室外娛樂演出，包括「奇夢之光幻影秀」和所有場次的「達菲和朋友們的賞月佳會」（及其與上海滬劇院合作的特別版本）將取消；室外景點和其他室外表演也極有可能會因惡劣天氣在中午前後關閉或取消。

不過，上海迪士尼也提到，15、16日，度假區的兩座主題酒店仍將繼續為住店賓客提供服務。

▼上海迪士尼。（圖／CFP）

▲上海迪士尼重新開園。（圖／CFP）

根據大陸「中央氣象台」發出的資訊，貝碧佳15日早晨5點中心位於浙江省舟山市偏東方向約520公里的東海東部海面上（北緯29.1度、東經127.5度），中心附近最大風力有12級（33米／秒），中心最低氣壓為975百帕，七級風圈半徑100至250公里，十級風圈半徑100至120公里。

中央氣象台預計，貝碧佳將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度將繼續增強，逐漸向華東沿海靠近，並將於15日夜間至16日上午在浙江寧波到江蘇啓東一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

另外，高鐵部分，受貝碧佳影響，15至16日途經杭深高鐵、杭甬高鐵、金山線、浦東線等線路部分旅客列車，16日途經杭台高鐵、杭昌高鐵、滬昆高鐵、合杭高鐵等線路部分旅客列車，將採取臨時停運措施。

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