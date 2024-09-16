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大陸 大陸焦點 特派現場

小鋼砲「貝碧佳」以巔峰強度登陸上海　專家：個頭小但壯實

▲強颱貝碧佳登陸上海。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「貝碧佳」登陸上海。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

上海中心氣象台16日消息指出，13號颱風「貝碧佳」16日上午7時30分，以強颱風級在浦東臨港新城沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級，風速高達42公尺／秒，是75年來登陸上海最強的颱風。上海颱風研究所副所長湯杰表示，「貝碧佳」的威力如同小鋼砲。

據《新華社》報導，湯杰表示，「『貝碧佳』的個頭很小但很壯實，登陸前『繞』開了舟山群島，且在近海沒有減弱，幾乎是以巔峰強度登陸上海。」

湯杰說道，颱風登陸上海這樣的中緯度區域，往往移速比較快且強度比較弱，多為強烈熱帶風暴和熱帶風暴，「因此秋季有這麼強的颱風登陸上海非常罕見。」

▲▼中國恐連3週迎颱風。（圖／翻攝自微博）


▲「貝碧佳（中國稱貝碧嘉）」路徑預測圖。（圖／翻攝自微博）

湯杰分析，具體來看，體積小但密度大是「貝碧佳」的顯著特點，這也使得「貝碧佳」移速快，強度變化較為飄忽，想要預測其路徑的難度較高，「簡單來說，與體積較大的颱風相比，『貝碧佳』颱風的『慣性』較小，路徑和強度『變化』起來更靈活。」

湯杰表示，「實際上，『貝碧佳』的強度是持續慢慢增強的，我們將『貝碧佳』比喻為環狀結構，先登陸的前半環受到副熱帶高壓影響是減弱的，後半環會比前半環的強度更強，根據監測，『貝碧佳』後半環登陸上海浦東臨港新城的時間大約是16日上午8點30分。」

他還表示，「貝碧佳」對上海的強烈風雨影響，預計會在16日晚上結束，但外圍影響持續的時間可能會再長一點。」

根據上海氣象局消息，16日白天上海在颱風本體影響下，陰有陣雨或雷雨，累積雨量可達暴雨，局部地區大暴雨，16日傍晚到上半夜風雨逐漸減弱，轉為陰到多雲有時有陣雨天氣。

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