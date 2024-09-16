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今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

（圖／翻攝CyclonicWx）

▲目前西北太平洋有中度颱風貝碧佳、輕度颱風葡萄桑。（圖／翻攝CyclonicWx）

記者陳俊宏／台北報導

今晚雨區擴大！中央氣象署預報員葉致均表示，輕度颱風「葡萄桑」（Pulasan）移動滿快的，路徑類似中度颱風貝碧佳，預估將通過琉球附近海域，往中國前進，周四、周五最靠近台灣；而菲律賓附近海面的低氣壓，到南海有機會變颱風。根據國際命名，若成颱，將是今年第15號颱風「蘇力」（Soulik）。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天白天各地多雲到晴，僅東半部和午後南部、中部山區有零星短暫陣雨；今入夜到周二清晨東邊水氣明顯增加，東半部、恆春半島降雨較明顯，有局部大雨機率，大台北東側也有局部短暫陣雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

葉致均說，周二水氣稍減少，大台北東側、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨，以南部和苗栗以南山區為主；周三之後天氣得看葡萄桑颱風和其他系統情況而定，目前預報北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

葉致均提到，輕颱葡萄桑移動滿快的，且發展有限，未來路徑和貝碧佳颱風滿類似，預估將通過琉球附近海域，往中國前進，若以目前預報路徑，沒有發布颱風警報問題，周四、周五最靠近台灣；不過，由於後期路徑不確定性較大，得持續留意。

至於最近是否可能還有其他颱風生成，葉致均分析，菲律賓附近海面的低氣壓，到南海可能增強，有機會變颱風，預估將朝西在南海移動，目前看對台灣沒太大影響。

▼葡萄桑路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼貝碧佳路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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