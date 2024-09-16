「葡萄桑是貝碧佳跟屁蟲」　最新各國路徑曝

▲葡萄桑颱風速度很快。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，葡萄桑是貝碧佳的跟屁蟲！是個小而美、有速度、又有方向的9月颱。而最新各國官方預報路徑也出爐。

▼最新葡萄桑各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）



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林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，原位於關島附近海面、周日午才生成的熱帶性低氣壓TD16，彷彿是吃到大補丸一般，晚間就增強為今年第14號颱風葡萄桑（PULASAN）。

林得恩指出，預估葡萄桑未來的運動路徑，經循環境駛流場的導引，往西北轉西北西方向行進，周三晚間通過沖繩那霸後，於周五登陸中國華中一帶，路徑幾乎緊隨之前貝碧佳颱風的腳步。

▼林得恩表示，葡萄桑是貝碧佳的跟屁蟲。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩說，由於導引的環境駛流場相當明確，葡萄桑的速度維持在每小時17轉41公里之間，預估周四距離台灣最近，強度維持在輕度颱風，再增強為中度颱風的可能性小，預估周五就會再降為熱帶性低氣壓，最大7級暴風圈半徑約100公里或以下，是個小而美、有速度、又有方向的9月颱。

林得恩表示，目前評估葡萄桑對台灣並無直接影響，但若路徑南再偏約200至300公里，或暴風圈半徑再增強為150公里（或以上），則可能就會接觸到北部外海、發布海上颱風警報的警戒紅線，仍需持續追蹤關注掌握。

林得恩指出，另外，位於菲島東方外海的熱帶擾動，最快今天也會跟著增強為熱帶性低氣壓TD17，它就是未來蘇力颱風的前身；看來這陣子，西北太平洋及南海海域相當熱鬧，颱風一個接著一個冒出來，也要留意颱風與颱風之間，藤原效應可能在其間所扮演的角色。

▼最新貝碧佳、葡萄桑路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

