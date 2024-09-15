連15個月氣溫創新高　氣象署：有反聖嬰趨勢「入冬暖」

▲賈新興指出，連續15個月全球平均氣溫月月創新高。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

全球越來越熱，氣象專家賈新興指出，今年8月平均溫度，創下175年以來歷史新高，已連續15個全球平均氣溫月月創新高。中央氣象署發布最新氣候展望，東太平洋海溫持續下降並往中太平洋擴展，預期反聖嬰有機會於冬季發展，全台偏暖。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今下午在臉書發文，引述美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，指出今年8月、6至8月、1至8月地球平均溫度，均創下175年以來的歷史新高。

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▲2024年8月全球平均溫度創新高 。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興表示，今年8月、6至8月、1至8月分別比長期平均溫15.6°C、15.6°C、14.0°C，高出了1.27°C、1.24°C、1.28°C，已經是連續15個月全球平均氣溫月月創新高。

氣象署臉書粉專「報氣候-中央氣象署」公布10月到12月氣候展望，指出近期赤道太平洋海氣接近氣候正常狀態，模式預測反聖嬰有機會於冬季發展，但不確性較高。

▲聖嬰展望。（圖／取自報氣候-中央氣象署臉書）

氣象署表示，未來10月到12月東亞沿岸及鄰近海域，以偏暖訊號為主，其中10月日本至台灣、12月中國大陸偏暖訊號較為顯著。降水方面，10月台灣至南海及中南半島均有偏濕訊號，11月中國至日本偏乾、南海至菲律賓偏濕，12月東亞區域乾濕訊號不顯著。