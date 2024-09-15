　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貝碧佳颱風外圍環流引長浪　新北消防局籲北海岸遊客、釣客注意

▲貝碧佳颱風外圍環流引長浪 新北消防籲安全防範刻不容緩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲受貝碧佳颱風外圍環流影響，可能引發長浪現象。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市災害防救辦公室提醒市民及釣客注意，受貝碧佳颱風外圍環流影響，可能引發長浪現象。根據中央氣象署預測，今（15日）基隆北海岸地區有長浪發生的機率，沿岸海浪高度預估為1.5至2.0米，近海浪高預估達2.0至3.0米。為保障自身安全，海邊遊憩及觀浪活動的民眾與釣客應特別提高警覺。

新北市消防局表示，貢寮區歷年來常受長浪影響，每年幾乎都有大浪事件發生。根據氣象署統計，自2000年起，已發生超過400件瘋狗浪事件，造成多人傷亡。尤以2013年龍洞鼻頭步道附近發生的瘋狗浪事件最為嚴重，當時造成8人死亡、8人受傷的慘劇。這些悲痛的經驗提醒我們，海邊活動的安全不可輕忽。

▲貝碧佳颱風外圍環流引長浪 新北消防籲安全防範刻不容緩。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對岸際釣魚活動，市府強調釣客必須穿著救生衣，若屢次不聽勸導，將依《發展觀光條例》處以新台幣1至5萬元罰鍰。消防局長陳崇岳呼籲，從事水域活動時穿著救生衣能大幅提升獲救機率，釣客應穿著救生衣、頭盔及防滑釘鞋，並於出發前查看潮汐資料，留意礁石濕滑情況。此外，市民若未攜帶救生衣，可至鄰近的消防分隊、派出所、岸巡安檢所等共40處免費借用。

新北市消防局長陳崇岳再次呼籲，為了自身及他人安全，所有前往海邊的民眾與釣客應避免在長浪預警期間進行海邊活動，容易產生瘋狗浪的地形包括陡峭海岸線、狹窄海灣、海底驟降的地形、礁石區以及有露出海面的島嶼或岩石等。這些地形特徵會導致海浪能量集中、反射或交疊，造成浪頭突然增高，對海邊活動造成極大危險。並請民眾隨時關注氣象預報，了解潮汐與海況狀況，根據天氣變化調整活動計畫。如發現海面出現異常情況，應立即撤離至安全地區，確保自身安全。

▲貝碧佳颱風外圍環流引長浪 新北消防籲安全防範刻不容緩。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►力挺謝國樑！盼基隆、新北更安定　侯友宜：拒絕惡意罷免

►「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

►快訊／前晚疑聽到吵架聲…基隆地政處長自家墜樓亡！遺體隔日才發現

►凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

►謝國樑「學姊」來相挺　台東縣長饒慶鈴：投「不同意」捍衛市產

ET快訊
高雄國賓、THE ONE超高容積率都他核定？　吳敦義怒駁斥
小鬼過世4年了　歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸
買到15盒「小楊哥月餅」　老闆哭訴：沒臉送人！
快訊／新北女7F墜樓亡！　大樓管理員驚：不認識
買紅茶會選哪家？他推「這2間」都不是手搖飲店　網贊同：會回甘
快訊／加油等等！　明起油價大降
王陽明打籃球被蓋「火爆畫面遭挖」！網嗆：惱羞喔　他193字還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／泰山社區1女「7F墜1F中庭」亡！大樓管理員驚：不認識

貝碧佳颱風外圍環流引長浪　新北消防局籲北海岸遊客、釣客注意

驚險！一中商圈驚見紅衣女「路中翻滾」　警不罰原因曝

快訊／桃園雪霧鬧聯外道路坍方！300多人受困山上　緊急搶通中

台中警備車被酸「害人逆向」　分局澄清：黃線3分鐘符合臨停

集氣！彰化8旬翁跌落大排遭洪水沖走　消防再派21人地毯式搜救

國3長治交流道白車爆胎失控撞護欄　駕駛昏迷乘客骨折

報案對話曝！陸偷渡男「手機剩3%電」　急打119求救：是台灣嗎？

碰！屏東鬧區聯結車機車擦撞　騎士腿部遭壓送醫

酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男疑脫產一毛不賠　一審還免關

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

周子瑜自曝曾喝燒酒「喝到斷片」XD　浪漫告白「男朋友」被金在中大讚！

快訊／泰山社區1女「7F墜1F中庭」亡！大樓管理員驚：不認識

貝碧佳颱風外圍環流引長浪　新北消防局籲北海岸遊客、釣客注意

驚險！一中商圈驚見紅衣女「路中翻滾」　警不罰原因曝

快訊／桃園雪霧鬧聯外道路坍方！300多人受困山上　緊急搶通中

台中警備車被酸「害人逆向」　分局澄清：黃線3分鐘符合臨停

集氣！彰化8旬翁跌落大排遭洪水沖走　消防再派21人地毯式搜救

國3長治交流道白車爆胎失控撞護欄　駕駛昏迷乘客骨折

報案對話曝！陸偷渡男「手機剩3%電」　急打119求救：是台灣嗎？

碰！屏東鬧區聯結車機車擦撞　騎士腿部遭壓送醫

酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男疑脫產一毛不賠　一審還免關

陸男駕橡皮艇衝林口　沈伯洋籲配置熱顯像：要嚴正以對

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：清洗乾淨再食用

烏克蘭軍情局長：北韓向俄羅斯「提供大量軍援」是最大威脅

中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

王淨自拍照放超大「26歲真實膚況現形」　網：全台灣只有妳敢玩！

《玫瑰瞳鈴眼》反派男星演電影！　「刻意留白髮」4個月甩肉6kg

轉彎沒看到大象！泰71歲老翁騎摩托車上山　下秒被踩死

台積電2奈米明年量產　強大生態系是狠甩三星英特爾關鍵

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐　她中途上浮排吃東西仍拿第一

小鬼過世4年了…歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸　Junior也到了

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

社會熱門新聞

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

高薪竹科女工程師淪上司小三！抓包不分手

陸男偷渡遭收押：想遣返到第三方國家

即／桃園雪霧鬧聯外道路坍方！300多人受困

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

警要拚5星挨轟！再爆令警專生「跳舞逗議員」　分局急回應

報案對話曝！陸偷渡男打119求救：是台灣嗎？

醉男遇前女友　復合遭拒暴怒傷人

「閃雙黃燈」提醒後車反被罰　恆春警回應了

酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男一審免關

網友控不二糕餅有蟑螂　蛋黃酥同業指1處太詭異

停車擋到出入口　駕駛因1事收萬元罰單

即／泰山社區大樓1女「7F墜1F中庭」亡！

雨彈襲！彰化阿公跌圳溝　遭洪水沖走

更多熱門

相關新聞

葡萄桑、蘇力雙颱估明晚生成　賈新興曝最新預測

葡萄桑、蘇力雙颱估明晚生成　賈新興曝最新預測

貝碧佳颱風在今晨2時增強為中颱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，菲律賓東南方外海季風低壓帶中已有熱帶擾動，預估今晚有發展為熱帶性低氣壓，明晚有雙颱發展的機率，若生成是葡萄桑及蘇力颱風。

明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

日氣象廳曝「貝碧佳颱風」最新路徑！

日氣象廳曝「貝碧佳颱風」最新路徑！

「貝碧佳」撲浙江！寧波機場取消116航班

「貝碧佳」撲浙江！寧波機場取消116航班

中颱貝碧佳「環流雨彈襲北東」　周三恐有雙颱形成

中颱貝碧佳「環流雨彈襲北東」　周三恐有雙颱形成

關鍵字：

新北貝碧佳颱風外圍環流

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

獨家／演唱會才剛結束　五月天怪獸父親驚傳過世！

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面