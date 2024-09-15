貝碧佳颱風外圍環流引長浪　新北消防局籲北海岸遊客、釣客注意

▲受貝碧佳颱風外圍環流影響，可能引發長浪現象。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市災害防救辦公室提醒市民及釣客注意，受貝碧佳颱風外圍環流影響，可能引發長浪現象。根據中央氣象署預測，今（15日）基隆北海岸地區有長浪發生的機率，沿岸海浪高度預估為1.5至2.0米，近海浪高預估達2.0至3.0米。為保障自身安全，海邊遊憩及觀浪活動的民眾與釣客應特別提高警覺。

新北市消防局表示，貢寮區歷年來常受長浪影響，每年幾乎都有大浪事件發生。根據氣象署統計，自2000年起，已發生超過400件瘋狗浪事件，造成多人傷亡。尤以2013年龍洞鼻頭步道附近發生的瘋狗浪事件最為嚴重，當時造成8人死亡、8人受傷的慘劇。這些悲痛的經驗提醒我們，海邊活動的安全不可輕忽。

針對岸際釣魚活動，市府強調釣客必須穿著救生衣，若屢次不聽勸導，將依《發展觀光條例》處以新台幣1至5萬元罰鍰。消防局長陳崇岳呼籲，從事水域活動時穿著救生衣能大幅提升獲救機率，釣客應穿著救生衣、頭盔及防滑釘鞋，並於出發前查看潮汐資料，留意礁石濕滑情況。此外，市民若未攜帶救生衣，可至鄰近的消防分隊、派出所、岸巡安檢所等共40處免費借用。

新北市消防局長陳崇岳再次呼籲，為了自身及他人安全，所有前往海邊的民眾與釣客應避免在長浪預警期間進行海邊活動，容易產生瘋狗浪的地形包括陡峭海岸線、狹窄海灣、海底驟降的地形、礁石區以及有露出海面的島嶼或岩石等。這些地形特徵會導致海浪能量集中、反射或交疊，造成浪頭突然增高，對海邊活動造成極大危險。並請民眾隨時關注氣象預報，了解潮汐與海況狀況，根據天氣變化調整活動計畫。如發現海面出現異常情況，應立即撤離至安全地區，確保自身安全。