葡萄桑、蘇力雙颱估明晚生成　賈新興曝最新預測

▲賈新興預估明晚有雙颱發展的機率，若生成是葡萄桑及蘇力颱風。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

貝碧佳颱風在今晨2時增強為中颱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，菲律賓東南方外海季風低壓帶中已有熱帶擾動，預估今晚有發展為熱帶性低氣壓，明晚有雙颱發展的機率，若生成是葡萄桑及蘇力颱風。

賈新興分析未來10天天氣趨勢，明日午後中南部山區有零星短暫陣雨，明傍晚至周二中秋節早上，東北角至恆春半島一帶有局部短暫陣雨，中秋節午後，苗栗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨，晚上基隆至高雄賞月機率高，東北角至恆春半島有零星短暫雨。

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他指出，周三，北海岸、基隆至宜花東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後北北基宜、花東、苗栗以南山區及高屏有局部短暫陣雨。周四台東及恆春半島一帶有局部雨，午後苗栗以南山區、高屏及花東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，周五，彰化以南沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周六，南投、苗栗以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨。

他說，下周日，竹苗以北、南投以南、宜蘭和台東有局部陣雨，午後除台中至雲林外，其他地區有局部短暫陣雨。下周一南投及嘉義以南有局部陣雨，下周二午後，東北部山區、宜花山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。

至於颱風動向，賈新興指出，颱風「貝碧佳」，朝中國上海、 蘇杭及南京方向前進。另外，目前於菲律賓東南方外海季風低壓帶中已有熱帶擾動，預估今晚有發展為熱帶性低氣壓的機率。

他說，依各國預測資料，明晚有雙颱發展的機率，若生成分別是葡萄桑及蘇力颱風，未來朝菲律賓、巴士海峽到南海，及朝琉球往台灣北部海面移動，仍須留意後續其發展及移動趨勢。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。