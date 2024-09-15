高雄大同醫院經營權易主　長庚安撫醫護：每月加5千維持10年

▲高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立大同醫院近日因為經營權從高醫轉為長庚後，話題不斷！為了要安撫現有「高醫」員工，高雄長庚在中秋前夕送上大禮，就是願意留任的員工，每人每月加5000元，也就是說1年加6萬，而且維持10年。

高雄長庚醫院發出新聞稿表示，大同醫院現為「中度級」急救責任醫院，這次招標公告已要求提高至「中重度級」，顯示政策需求及趨勢；長庚醫院在評估南高雄民眾需求及目前院內相關人力與能力後，投標時即已規劃若承接後將提升大同醫院急重症照護能力至「重度級」並承諾依時程通過相關評鑑認證。

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長庚醫院也喊話未來大同醫院的發展，除將以體系力量全力支持外，更誠摯歡迎所有現任大同員工繼續留任，對於大同醫院2024年8月31日前已到職且留任的一般正式員工(不分職級，主治醫師另協商)，將於明年加發每人5千元，即1年6萬元，未來10年均將持續保障，也就是等於加薪60萬；而且留任後之特別休假及新制退休金的年資計算皆延續完整採計；現行福利制度(包括就醫優待、員工子女教育補助等)，也將完整保留。

高雄長庚強調，現在急診部分擁有高屏區最多急診專科醫師，服務量能最大；急性腦中風治療方面，目前為南部地區動脈血栓移除治療案例最多醫院；在重症早產新生兒照護上，為南部唯一的兒童重症轉運團隊，外接量最多的新生兒轉運中心，逾200人/年，有信心亦有能力於未來承接後，將循序依時程推動各項承諾事項，相關承諾也將納入合約由主管機關監督履行。