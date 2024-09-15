預言民進黨2026各縣市底牌！　郭正亮分析選情：賴清德非贏不可

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，近日幾份民調，綠營在高雄、台南陷入苦戰，引起熱議。對此，前立委郭正亮14日表示，國民黨不只高雄、台南差距小，屏東縣上次也輸得很少，這次立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉，三人會讓民進黨坐立難安。他預言，民進黨2026一定還有底牌，高雄就是潘孟安、台北就是鄭麗君、新北就是林右昌，而民進黨立委莊瑞雄若被「欽點」經營台東，一定會去選。

郭正亮於節目《新聞大白話》表示，2026年九合一大選，賴清德勢在必得，否則2028年怎麼選，自從上任以來都在想如何連任，而為什麼打柯文哲這麼用力，就是覺得柯文哲害年輕選票跑光了，這都看得出他的心思，所以賴清德非贏不可，民進黨一定有底牌，而且是2026每個縣市都有底牌。

郭正亮分析，高雄就是潘孟安、台北就是鄭麗君、新北就是林右昌，賴清德掌握中央集權，重要的地方一定派出自己人，而且要夠強、有機會當選。

郭正亮說，而民進黨立委莊瑞雄若被賴清德「欽點」經營台東，一定會去選，即使沒有成功選上，後面也會有更好的安排。

▼民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

郭正亮指出，而且不只高雄、台南民調差距小，國民黨立委蘇清泉上次參選屏東縣，也輸得很少，這次國民黨立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉，這三人會讓民進黨坐立難安。

郭正亮再指，因為柯志恩已經栽進去選舉，每個禮拜來回，把自己當成高雄人，如果再跟王金平的系統走進點，這樣一來，民進黨真的會緊張，因為高雄目前的這5位候選人都不夠強，而比較強的陳其邁、趙天麟、管碧玲都因為各種原因不能選，這就是天賜良機，柯志恩要好好把握。

▼TVBS台南市長民調。（圖／TVBS民調）

▼TVBS高雄市長民調。（圖／TVBS民調）

