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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民眾黨猛辦50場宣講控司法不公　黃國昌各地瘋搶成「票房明星」

▲▼ 民眾黨Justice! 為司法公義站出來 新北場-黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨立委黃國昌出席「Justice! 為司法公義站出來」新北場活動。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，近來民眾黨啟動全台宣講，號召支持者站出來控訴司法不公。除了日前已曝光的12場規劃外，各地方黨部在9月、10月陸續規劃了大大小小共50多場的宣講活動；其中，自帶流量的立法院黨團總召黃國昌最為「搶手」，各地活動主辦人紛紛力邀，甚至出現撞場需要取捨的狀況，儼然是在少了柯文哲之後聲勢低迷的民眾黨內，最有「票房」號召力的當紅明星。

民眾黨9月8日在立法院外舉辦首場「為司法正義站出來」活動，現場聚集破萬支持者怒吼，黨中央趕忙打鐵趁熱，接著宣布13日起全國宣講的規劃，除了場次較大的戶外宣講外，還有數場大小不一的客廳會、座談會等。

此次全台宣講活動在規劃上略倉促，有不少場次都是在8日的活動結束後才開始籌備規劃，因此第一階段僅公布12場，後續活動場次會陸續公布。據了解，後續已經規劃了近50場，集中在9月、10月舉辦，舉辦地點遍及全台，澎湖、金門外島也有規劃。

而這系列活動無意間也成為地方基層比拼實力的機會，有些場次主辦方會看其他場舉辦的狀況，把自己的活動規模擴大等。黨內人士觀察，全國性的系列活動過去多是由黨中央發動、地方配合，但此次柯文哲遭羈押，支持者情緒憤慨、動能都很強，各地方黨部也因此更為積極，也是在反應支持者的需求。

黨內人士認為，黨中央將活動定調為「為司法正義站出來」，把層級拉高到對司法不公的控訴，而非僅針對柯文哲的個案，但就地方經營角度來說，基層支持者需要有抒發焦慮與不安的管道。這些宣講活動會動態發展，場次雖多，但不會每一場的強度都這麼強。

在少了柯文哲後，民眾黨雖然成立緊急應變小組，確立黨內走集體領導制度，避免陷入群龍無首狀況，但不難看出，號召力強、自帶流量的黨團總召黃國昌，影響力仍非常大。據了解，此次黨內舉辦多場宣講活動，黃國昌也是各地力邀的對象，後續立院會期開議後，只要時間不與立法院衝突，他都會場場出席。

黨內人士說，民眾黨在立法院展現政治實力，擔任黨團總召的黃國昌功不可沒，目前進入作戰階段的領導工作，除了黃以外確實沒有人接得起來。但黃的黨齡不長，民眾黨內也有不少人認為自己有機會，在代理主席的議題上，黃確實是如履薄冰。

據了解，即便外界不斷點名黃國昌接任代理黨主席，黃國昌在內部開會的態度，沒有展現積極爭取態度、不像是要扛起黨務的樣子。何況黨內已定調全力聲援柯文哲，「代理主席」如此敏感的問題沒有討論、也沒有人會主動提出。

▲▼民眾黨Justice! 為司法公義站出來 新北場-群眾。（圖／記者黃克翔攝）

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