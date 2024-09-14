京華城案「隱藏人物」未上車　洪健益發不自殺聲明3問蔡壁如

▲民進黨台北市議員洪健益。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，民進黨台北市議員洪健益14日爆料，曾任市府顧問的蔡壁如在京華城案竟置身事外，為此他發不自殺聲明3問蔡，認不認識朱亞虎？收到朱亞虎的陳情信後，有沒有下手諭要求台北市政府高層一定要與京華城相關人士碰面？第三，到底有沒有跟京華城的高層見過面？並表示會給蔡3天時間說清楚。

洪健益說，整個京華城的風雨這麼大，反而是當時俗稱血滴子地下市長的蔡壁如竟然置身事外，好像完全不關她的事；洪說，今天要慎重請教蔡壁如3件事，第一，認不認識朱亞虎、碰過面？且朱亞虎有沒有手寫陳情信？第二，收到陳情後，有沒有下手諭要求台北市政府，局處首長以上人員，一定要與京華城相關人士碰面？第三，請問到底有沒有跟京華城的高層見過面？

洪健益說，這3個問題蔡壁如要講清楚，「因為現在情況很清楚，地檢署在偵查金流部分，且要鞏固柯文哲圖利罪的事證，相信這麼重要的事情蔡壁如一定不會置身事外」。

洪健益表示，因為這件事情水很深，再加上事情非常嚴重，「我鄭重聲明，我非常熱愛我的生命，我發一個不自殺聲明，事態非常嚴重」；洪呼籲，蔡壁如不要急，好好說清楚、講清楚。

洪健益指出，這件事在第一屆的時候，當時的副市長林欽榮、都發局長林洲民，柯文哲的任期是到2022年12月24日，柯當選連任先排除這2個煞車皮，然後彭振聲接了副市長，這過程在柯第一屆就非常清楚。

至於蔡壁如的角色到底為何？洪健益則未多談，「這應該讓蔡壁如自己來說清楚」，這東西一定會公布，蔡壁如趕快說清楚會比較好。洪強調，若蔡說清楚，相信檢調會作為筆錄；若不願意說明，最後公布後，地檢署也會邀她去好好說清楚。

洪健益說，自己跟柯文哲不一樣的地方是，他講誠信，「我答應給蔡壁如3天就是3天，3天到了妳還不說清楚，那對不起，我一定會公布所有資料」。

而蔡壁如威脅要提告？洪健益則呼籲，蔡壁如要考慮清楚，「我也尊重，妳要告是你的權利，被告出庭說明是我的義務，我要呼籲妳，與其提告，沒關係，我等你來告，但是還是要講清楚我剛才3個問題」。

