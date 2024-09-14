幕後／柯文哲涉弊案衝擊藍綠白版圖　小草四散成「第三勢力」再起生機

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日深陷京華城涉弊風暴，不只公開透明招牌搖搖欲墜，更引爆民眾黨政治危機。然而，「天下大亂，形勢大好」，作為「第三勢力」前輩，時代力量徐圖再起，第一步就瞄準白營崩盤後的游離份子，更批評綠營代北檢發聲明稿、提名姚立明大法官人事案，不只要確立真正「理性監督」執政黨路線，更撕掉小綠標籤，要拿回真正「第三勢力」招牌。

柯文哲因涉入京華城弊案，日前遭羈押禁見，民眾黨則選擇「全黨救一人」，以控訴檢調不公作為反擊手段，更在造勢活動中用「示現菩薩」、「台灣曼德拉」來形容柯文哲，營造司法迫害氛圍，遺憾的是，一向對白營較為友善的台灣民意基金會最新民調仍顯示，僅二成九大致上同意柯案是賴清德政府的政治迫害，有高達五成五不同意。台灣主流民意顯然不認為柯文哲受賴清德政府政治迫害。

對於黨主席涉貪瀆案，時力再熟悉不過，前時代力量黨主席、屬於黨內「昌派」的徐永明涉入SOGO收賄案，法官裁定80萬交保，即便當時尚未一審判決，時代力量隔天就宣布將徐永明停職、並推派邱顯智代理黨主席一職。與民眾黨「全黨挺一人」形成強烈對比，「物是人也是但策略卻完全相反」，面對熟悉場景，民眾黨團總召黃國昌這次選擇痛批檢調不公、司法迫害。

▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝）



時代力量黨主席王婉諭日前形容民眾黨此舉如「邪教」，引發討論，王表示，其實並非特別鎖定民眾黨，而是看到整個公共領域有比較脫序的言行，就該站出來批判，不管是任何政黨。那社會也有一個感受，在柯文哲遭到搜索調查羈押後，民眾黨的言論越來越張狂，越來越不顧慮社會常識，甚至有邪教化的趨勢。

王直言，這對整個台灣社會都是不好的，對民眾黨支持者更是一種傷害。所以必須把那條線畫出來，告訴民眾黨的黨公職高層，「你們有政治決策的自由，但這是清清楚楚的底線，請你們自重，不要隨意踐踏。」

在柯文哲一連串爭議爆發之初，根據《TVBS》八月底公布的民調，若重新投票選總統，則有49%民眾表示會投給賴清德，33%會投給侯友宜，18%則表示會投給柯文哲，柯文哲大減8個百分點，相當於流失118萬支持者，侯友宜維持基本盤雷打不動、賴清德則是藉著一波「回頭草」大補血，為少數執政的困境打了一劑強心針。

「天下大亂，形勢大好」，民眾黨正在雙位數支持度保衛戰中苦苦支撐，但除藍綠夾殺外同樣後有追兵，「前第三大黨」時代力量動作頻頻，準備徐圖再起。民調顯示，民眾黨在主力「25-34歲」的年輕小草流失最多，這批人部份回歸綠營，另一部分則回到「沒特別支持哪一個政黨」狀態。時力近日除評論白營的荒腔走板外，更痛批綠營代北檢發聲明稿、大法官人事案等，不只確立真正「理性監督執政黨」路線，更要撕掉小綠標籤，在此亂局中爭取更多支持。

王婉諭觀察，現在台灣政局非常詭異，佔國會席次多數的藍白在野黨，忙於政治鬥爭與護航貪汙嫌疑犯，沒有辦法有效監督少數執政的民進黨政府。也可以預見，接下來的預算會期，藍白陣營會用更政治鬥爭的角度來對抗民進黨，然後繼續失去民眾的信任。

王直言，在這種情況下，執政黨沒有受到有效、理性的監督，「我們當然要站出來，代表社會的中道批判執政者，從鄭文燦到大法官酬庸提名都是。」王婉諭提到的是，時力近日動作頻頻，從日前前桃園市長鄭文燦案、到民進黨社群發文解釋北檢調查動作，時力多有所批評，且用詞頗重，而在整個台灣社會關注柯文哲案時，時力也拋出大法官提名的看法，批評司法院副院長提名人姚立明並不適任，呼籲賴清德撤回提名。

至於在此次政治風暴中，時力實際取得的成果？王婉諭說明，今年很努力追蹤兩個指標，一個是黨員人數，一個是定期定額的小額捐款人數。目前黨員人數1000出頭，定期定額捐款一個月已經超過30萬，至於民調，確實有看到一些上升的趨勢，「但在穩定站穩5%、逼近民眾黨之前，我們不會太看重民調數字的波動起伏。」

而此次的白營風暴，是否代表我國政壇只能走回過去的藍綠對立？王婉諭認為，政治越走向二元化，就會有更多人對二元化的仇恨極化感到不滿，大多數人希望政黨之間理性對話，而非彼此仇視，時代力量過去在民生政策的著墨特別深，也擅長於民間團體、在野黨、執政黨就不同議題展開合作，政治不只是破壞，還有建設，「能夠改善人民的生活，那政黨的存在才有意義。」