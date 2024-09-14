　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被控京華城案「藏鏡人」　蔡壁如隔空喊話：莫須有的放話不可取

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如近日遭到民進黨北市議員洪健益指控為京華城案中的「藏鏡人」，蔡壁如今（14日）下午在臉書發文指出，柯文哲主席的司法事件紛紛擾擾，「莫須有的放話對嗆甚至激動的出征都不可取，畢竟目前正在司法調查階段，除了司法人員正式公佈的訊息外，一概可以不予理會」，似乎隔空回應相關指控。

蔡壁如在臉書表示，她要請大家冷靜、團結，司法公正是民主國家政治穩定的基石，任何案件在法院判決確定前，都應該「無罪推定」，這才是民主社會對司法的基本素養。

蔡壁如指出，這些天柯文哲主席的司法事件紛紛擾擾，媒體、名嘴未經證實的小道消息到處紛飛，任意譁眾取寵的說法對當事人相當不公平。

「莫須有的放話對嗆甚至激動的出征都不可取，畢竟目前正在司法調查階段，除了司法人員正式公佈的訊息外，一概可以不予理會。」

此外，蔡壁如透露，自己想向親愛的小草、支持民眾黨的好朋友表達：「期待司法，靜待司法釐清事實真相，小草和民眾黨支持者絕大多數是明事理的知識分子，對公平正義有追求的熱情」。

蔡壁如點出，台灣是個資訊非常公開的國家，在此刻司法調查階段，她也要呼籲大家冷靜以待，期待司法是公平公正公開的，也請大家冷靜關注司法單位最新進度和正確消息。

而對於京華城案訊息流天飛，蔡壁如強調，不要被未經證實消息帶風向，隨口亂判變成「全民法官」、「民嘴審判」，給司法一個開闊的調查空間。

蔡壁如也進一步強調，民眾黨是一個有改革理想、理念，有為下一代改變台灣未來的年輕政黨，也被選票證實是台灣現有的一股不容忽視的政治第三勢力。

因此，蔡壁如說，民眾黨是會冷靜反省與改進，在此紛亂時刻，請每位親愛的小草、支持者，打開民眾黨的黨章，回想我們組黨的熱情、初衷，風風雨雨中我們不會停止向理想前進，「改變成真」一直是大家的信念，「此刻，讓我們冷靜、反省，未來我們會繼續依循黨章理想，修正錯誤，群策群力，重視制度，發揮集體智慧，團結向前」。

ET快訊
白營嗆刪總統府預算　綠委：何不刪看守所預算就地釋放阿北？
快訊／虎尾嚴重車禍6傷！　1人當場斷肢
快訊／黑車突轉90度！　連人帶車衝進大海
快訊／當場砸中！高雄路樹倒塌　驚悚畫面曝　
快訊／大雷雨狂炸！滾滾泥流狂瀉　國小圍牆整片垮了
出國「護照做2事」被拒絕入境！　外交部解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白營護柯嗆刪總統府預算　綠委：何不刪看守所預算就地釋放阿北？

被控京華城「藏鏡人」　蔡壁如隔空喊話：莫須有的放話不可取

京華城案柯文哲遭收押　朱立倫：盼司法公平正義勿枉勿縱

京華城案「隱藏人物」未上車　洪健益發不自殺聲明3問蔡壁如

北檢分案查洩密　民眾黨：選擇性辦案難杜悠悠之口

幕後／柯文哲涉弊案衝擊藍綠白版圖　小草四散成「第三勢力」再起生機

明年「媒體宣導費」預算暴增65%　藍委嗆：賴清德買媒體、養網軍

介文汲、蕭旭岑控「AIT關切柯文哲案」　AIT打臉：不介入台灣司法

陸男寧波駕船衝到林口！陸委會：不鼓勵非法進入我國

賴政府「水電預算」暴增22.5％　藍委：刪減！花公帑吹冷氣不手軟

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

S.H.E出道23年「被拱合體唱大巨蛋」　Selina：唱給兒子聽就心滿意足了

白營護柯嗆刪總統府預算　綠委：何不刪看守所預算就地釋放阿北？

被控京華城「藏鏡人」　蔡壁如隔空喊話：莫須有的放話不可取

京華城案柯文哲遭收押　朱立倫：盼司法公平正義勿枉勿縱

京華城案「隱藏人物」未上車　洪健益發不自殺聲明3問蔡壁如

北檢分案查洩密　民眾黨：選擇性辦案難杜悠悠之口

幕後／柯文哲涉弊案衝擊藍綠白版圖　小草四散成「第三勢力」再起生機

明年「媒體宣導費」預算暴增65%　藍委嗆：賴清德買媒體、養網軍

介文汲、蕭旭岑控「AIT關切柯文哲案」　AIT打臉：不介入台灣司法

陸男寧波駕船衝到林口！陸委會：不鼓勵非法進入我國

賴政府「水電預算」暴增22.5％　藍委：刪減！花公帑吹冷氣不手軟

單身女遺產想留給乾姐　遺囑「1句話」死後房產恐全充公

首度擔任國家隊總教練　盧彥勳直呼：跟基層教練性質完全不同

邊對抗邊學習　黃聰翰向南韓射手看齊

BTS柾國發文支持NewJeans？　經紀公司認證「是本人」曝意圖

照顧失智長者！雲林縣府推動「勵智守護」計畫　完善社區照護網

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

肚子上有子孫！她見「男方1舉動」內心超衝擊：像吃洋芋片　

超ㄎㄧㄤ迷因臉河馬「彈跳豬」爆紅！　大批遊客朝聖竟潑水、扔石頭惹議

快訊／江少慶2局突然退場　球團回報：右肩前側不適

快訊／雲林虎尾飛車追逐！自小客硬撞前車　騎士路人6傷...1男斷腿

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

政治熱門新聞

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

這縣市大撒幣10億！每人領「經濟振興券3000元」

鍾小平連說2次沒追她　曾姸潔曝私訊

高雄選戰民調綠不敵柯志恩「2黑馬被點名」　許智傑：若他們願意是好事

柯志恩民調輾壓綠營5戰將　網點名黃捷參戰

柯文哲拚無罪可用這一招！　謝龍介曝：最高戰略在法院攻防

四叉貓曝：白營議員開始抓容積400％以上建案

京華城案「隱藏人物」未上車　洪健益發不自殺聲明3問蔡壁如

幕後／大法官提名「2人選」綠也有疑慮　藍綠「棋路」已成：就是不會過

被控是京華城案藏鏡人　蔡壁如回應

黃國昌指賴清德要摧毀站出來反抗的人　要小草集結「新政治不潰散」

憲兵指揮部官網遭「親俄駭客」攻擊！

民調曝28.6%認柯文哲遭政治迫害　林濁水：小草的問題恐怕不簡單

更多熱門

相關新聞

京華城案「隱藏人物」未上車　洪健益發不自殺聲明3問蔡壁如

京華城案「隱藏人物」未上車　洪健益發不自殺聲明3問蔡壁如

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，民進黨台北市議員洪健益14日爆料，曾任市府顧問的蔡壁如在京華城案竟置身事外，為此他發不自殺聲明3問蔡，認不認識朱亞虎？收到朱亞虎的陳情信後，有沒有下手諭要求台北市政府高層一定要與京華城相關人士碰面？第三，到底有沒有跟京華城的高層見過面？並表示會給蔡3天時間說清楚。

北檢分案查洩密　民眾黨：選擇性辦案難杜悠悠之口

北檢分案查洩密　民眾黨：選擇性辦案難杜悠悠之口

幕後／柯文哲涉弊「小草四散」　「第三勢力困局」藍綠夾殺後有追兵

幕後／柯文哲涉弊「小草四散」　「第三勢力困局」藍綠夾殺後有追兵

介文汲、蕭旭岑控「AIT關切柯文哲案」　AIT打臉：不介入台灣司法

介文汲、蕭旭岑控「AIT關切柯文哲案」　AIT打臉：不介入台灣司法

黃景茂列被告後交保　林亮君曝關鍵公文

黃景茂列被告後交保　林亮君曝關鍵公文

關鍵字：

蔡壁如京華城柯文哲圖利洪健益

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

即／高雄驚傳墜樓　母女17樓墜下雙亡

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」　半個台灣中獎

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面