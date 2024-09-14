被控京華城「藏鏡人」　蔡壁如隔空喊話：莫須有的放話不可取

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如近日遭到民進黨北市議員洪健益指控為京華城案中的「藏鏡人」，蔡壁如今（14日）下午在臉書發文指出，柯文哲主席的司法事件紛紛擾擾，「莫須有的放話對嗆甚至激動的出征都不可取，畢竟目前正在司法調查階段，除了司法人員正式公佈的訊息外，一概可以不予理會」，似乎隔空回應相關指控。

蔡壁如在臉書表示，她要請大家冷靜、團結，司法公正是民主國家政治穩定的基石，任何案件在法院判決確定前，都應該「無罪推定」，這才是民主社會對司法的基本素養。

蔡壁如指出，這些天柯文哲主席的司法事件紛紛擾擾，媒體、名嘴未經證實的小道消息到處紛飛，任意譁眾取寵的說法對當事人相當不公平。

「莫須有的放話對嗆甚至激動的出征都不可取，畢竟目前正在司法調查階段，除了司法人員正式公佈的訊息外，一概可以不予理會。」

此外，蔡壁如透露，自己想向親愛的小草、支持民眾黨的好朋友表達：「期待司法，靜待司法釐清事實真相，小草和民眾黨支持者絕大多數是明事理的知識分子，對公平正義有追求的熱情」。

蔡壁如點出，台灣是個資訊非常公開的國家，在此刻司法調查階段，她也要呼籲大家冷靜以待，期待司法是公平公正公開的，也請大家冷靜關注司法單位最新進度和正確消息。

而對於京華城案訊息流天飛，蔡壁如強調，不要被未經證實消息帶風向，隨口亂判變成「全民法官」、「民嘴審判」，給司法一個開闊的調查空間。

蔡壁如也進一步強調，民眾黨是一個有改革理想、理念，有為下一代改變台灣未來的年輕政黨，也被選票證實是台灣現有的一股不容忽視的政治第三勢力。

因此，蔡壁如說，民眾黨是會冷靜反省與改進，在此紛亂時刻，請每位親愛的小草、支持者，打開民眾黨的黨章，回想我們組黨的熱情、初衷，風風雨雨中我們不會停止向理想前進，「改變成真」一直是大家的信念，「此刻，讓我們冷靜、反省，未來我們會繼續依循黨章理想，修正錯誤，群策群力，重視制度，發揮集體智慧，團結向前」。