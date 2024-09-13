法老翁「迷昏妻子」約72男性侵！　50人被抓認：他提供下藥教學

▲法國老翁多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏妻子吉賽兒（Gisele）。（圖／翻攝自X、達志影像／newscom）



記者張方瑀／綜合報導

法國71歲老翁多明尼克在過去10年間，對妻子下藥並「邀請」72名陌生男子到家中性侵她，甚至將施虐畫面全部拍下。隨著法庭審訊進行，又有另一名男子指證，多明尼克曾教他如何下藥，並提供藥物給他性侵自己的妻子。

根據《衛報》報導，多明尼克（Dominique Pelicot）在2011至2020年間，對妻子吉賽兒（Gisele）下藥200次，在她服用大量鎮靜劑後，找來陌生男子性侵她，並拍下施虐過程。

多明尼克原訂在11日接受審判，但他目前正在醫院接受治療，在這期間還曾多次嘔吐昏厥，他的法律團隊12日上午堅稱，由於腹痛和疑似膀胱感染，所以多明尼克無法出庭作證。

首席法官阿拉塔（Roger Arata）12日表示，多明尼克的審判改至16日進行，如果他持續無法出庭，那麼審判時間就會繼續延後。即便多明尼克無法出庭，阿拉塔仍決定繼續進行特別審判。

除了多明尼克外，還有50名年紀在26歲至74歲之間的涉案男子遭逮捕，他們幾乎都面臨最高20年的監禁。涉案男子的身分包含公務員、救護人員、軍人、護理師、記者、議員和卡車司機。

其中一名被告尚-皮埃爾（Jean-Pierre M）是唯一沒有被指控性侵的男子，但他被指控在多明尼克的「教學」之下，同樣下藥性侵自己的妻子；他的妻子在2015年至2020年被性侵至少12次，且每次多明尼克都在，也曾參與過性侵。

尚-皮埃爾供稱，他透過網路聊天室認識多明尼克，而多明尼克在每次來訪後，都會提供他下一次使用的藥物。

這起案件的審判將持續至12月21日，目前被告中僅有14人承認性侵。

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