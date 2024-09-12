馬來西亞育幼院爆集體性侵！　警突擊「救出402兒童」逮171嫌

▲馬來西亞數間育幼院傳出集體性侵案。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞數間育幼院傳出集體性侵案，警方救出400多名未成年兒童，並一口氣逮捕171名嫌疑犯，包含育幼院內的老師和監護人。

根據《美聯社》報導，馬來西亞警方11日突擊了數間由伊斯蘭企業「全球伊赫萬服務與商業集團」（GISB）贊助經營的育幼收容機構，逮捕了171嫌疑人，救出402名未成年孩童。警方指出，這些孩童遭到性侵剝削。

Saat Polis Diraja Malaysia (PDRM) menyerbu beberapa premis dipercayai Rumah Amal milik Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISB) di sekitar Selangor.



Sebanyak 18 premis GISBH di Selangor telah diserbu polis sejak awal pagi tadi selain dua lagi di Negeri Sembilan.… pic.twitter.com/xIHL7JKe18 — Berita AlHijrah (@beritaalhijrah) September 11, 2024

▲大馬警方突擊育幼院救出受害孩童。



馬來西亞警察總長侯賽因（Razarudin Husain）表示，他們是根據針對這些育幼機構的調查報告，判定育幼院有虐待、性侵、性騷擾以及忽視照顧的問題，決定大舉搜查逮捕，救出收容孩童；但他未說明是誰負責的調查報告。

報導指出，大馬警方從南部森美蘭州（Negeri Sembilan）的2處機構，還有中部雪蘭莪州（Selangor）救出201男童和201名女童，這些受害孩童年紀從1至17歲不等。遭逮捕的171名嫌疑人包含105名女性和66名男性，其中一些人的身分甚至是老師和監護人。

侯賽因表示，育幼院內的孩童遭到成年人性虐待，甚至被迫互相傷害，「部分收容的孩子會被懲罰，遭熱金屬燒傷身體，生病的孩子也不能去看醫生。」

調查顯示，這些孩童都是GISB馬來西亞員工的小孩，從嬰兒時期就被安置在該處。警方懷疑，GISB利用這些孩童透過宗教來對外募款，目前正在提供孩子們心理與生理的健康治療，並持續進行調查是否有更多受害孩童。

據了解，GISB是由伊斯蘭教阿卡姆教派（Al-Arqam）的前領袖阿沙里（Ashaari Mohamad）創立，而該教派在1994年被大馬政府宣布為異端。GISB承認過去和阿卡姆教派的關係，但現在他們只是一個融合伊斯蘭信仰的商業集團。

GISB經營的範圍包括超市、洗衣店等多種業務，在馬來西亞、新加坡、埃及、沙烏地阿拉伯、法國、澳洲與泰國都有事業據點。

GISB先前就曾被指控，成立所謂的「妻子順從俱樂部」，宣揚妻子必須「像妓女一樣」順從滿足丈夫的需求。

GISB發布聲明否認涉嫌兒童剝削，但未直接說明性虐待指控，「公司不會對任何違法行為妥協，尤其在剝削童工的部分。」