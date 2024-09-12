馬來西亞育幼院爆集體性侵！　警突擊「救出402兒童」逮171嫌

▲馬來西亞數間育幼院傳出集體性侵案。（圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
馬來西亞數間育幼院傳出集體性侵案，警方救出400多名未成年兒童，並一口氣逮捕171名嫌疑犯，包含育幼院內的老師和監護人。
根據《美聯社》報導，馬來西亞警方11日突擊了數間由伊斯蘭企業「全球伊赫萬服務與商業集團」（GISB）贊助經營的育幼收容機構，逮捕了171嫌疑人，救出402名未成年孩童。警方指出，這些孩童遭到性侵剝削。
Saat Polis Diraja Malaysia (PDRM) menyerbu beberapa premis dipercayai Rumah Amal milik Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISB) di sekitar Selangor.— Berita AlHijrah (@beritaalhijrah) September 11, 2024
Sebanyak 18 premis GISBH di Selangor telah diserbu polis sejak awal pagi tadi selain dua lagi di Negeri Sembilan.… pic.twitter.com/xIHL7JKe18
▲大馬警方突擊育幼院救出受害孩童。
馬來西亞警察總長侯賽因（Razarudin Husain）表示，他們是根據針對這些育幼機構的調查報告，判定育幼院有虐待、性侵、性騷擾以及忽視照顧的問題，決定大舉搜查逮捕，救出收容孩童；但他未說明是誰負責的調查報告。
報導指出，大馬警方從南部森美蘭州（Negeri Sembilan）的2處機構，還有中部雪蘭莪州（Selangor）救出201男童和201名女童，這些受害孩童年紀從1至17歲不等。遭逮捕的171名嫌疑人包含105名女性和66名男性，其中一些人的身分甚至是老師和監護人。
侯賽因表示，育幼院內的孩童遭到成年人性虐待，甚至被迫互相傷害，「部分收容的孩子會被懲罰，遭熱金屬燒傷身體，生病的孩子也不能去看醫生。」
調查顯示，這些孩童都是GISB馬來西亞員工的小孩，從嬰兒時期就被安置在該處。警方懷疑，GISB利用這些孩童透過宗教來對外募款，目前正在提供孩子們心理與生理的健康治療，並持續進行調查是否有更多受害孩童。
據了解，GISB是由伊斯蘭教阿卡姆教派（Al-Arqam）的前領袖阿沙里（Ashaari Mohamad）創立，而該教派在1994年被大馬政府宣布為異端。GISB承認過去和阿卡姆教派的關係，但現在他們只是一個融合伊斯蘭信仰的商業集團。
GISB經營的範圍包括超市、洗衣店等多種業務，在馬來西亞、新加坡、埃及、沙烏地阿拉伯、法國、澳洲與泰國都有事業據點。
GISB先前就曾被指控，成立所謂的「妻子順從俱樂部」，宣揚妻子必須「像妓女一樣」順從滿足丈夫的需求。
GISB發布聲明否認涉嫌兒童剝削，但未直接說明性虐待指控，「公司不會對任何違法行為妥協，尤其在剝削童工的部分。」
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