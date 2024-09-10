邀72男性侵妻　法翁竟嗆「都是老婆的錯」：誰叫她不玩換妻

▲吉賽兒遭丈夫長年性虐。（圖／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

法國71歲老翁多明尼克（Dominique Pelicot）對妻子下藥，邀請72名陌生男子到家中性侵老婆。根據最新法庭證詞，他竟然表示這一切都是老婆的錯，因為對方拒絕嘗試「換妻」性愛，還抱怨這些審判毀了自己的人生。

《每日郵報》報導，監獄犯罪心理學家安娜貝爾（Annabelle Montagne）9日出席亞維儂（Avignon）法庭時表示，她於2020年12月、也就是多明尼克被捕的1個半月後，探訪了這名惡名昭彰的性罪犯。對方不僅承認對妻子吉賽兒（Gisele）施虐，還吐露了上述心聲。

安娜貝爾轉述，多明尼克堅稱深愛妻子，但也坦承「我跟老婆討論過換妻，但她不同意，所以我就對她下藥了。」她認為，被告「把伴侶視為滿足性與自戀需求的對象…… 不再是完整的愛的對象。」

▲多明尼克也把魔爪伸到女兒及媳婦身上。（圖／翻攝X）



另一名監獄心理學家瑪莉安（Marianne Douteau）也在法庭上透露，多明尼克認為，如果自己沒有被抓，「吉賽兒不會知道任何事情，我們會繼續幸福快樂」，還抱怨這些刑事指控與審判，摧毀了他的生活。

不過，瑪莉安也談到多明尼克的童年創傷，包括9歲在醫院遭護士性侵，被暴力傾向的施虐狂父親撫養長大。她認為被告罹患「解離性身分疾患」，缺乏同理心並遺傳了父親的性格，憤怒、固執、衝動，「他的人格是分裂的，一個是他想要成為的人，一個是他的真實的模樣。」

多明尼克不僅性虐妻子將近10年，隨著審判進行，更多變態犯行也被揭露。他也曾下藥偷拍親生女兒一絲不掛的照片，持有2名媳婦的裸照，並且開口要求孫女擺拍裸照。

如今，多明尼克與14名共同被告，已承認參與這起法國最嚴重的性侵案。不過，另外35人否認強迫吉賽兒，還宣稱對方在某種程度上同意性交。全案審判仍在進行中，預計持續到12月。