尪下藥約72男性侵200次！法老婦哭「世界崩塌了」：幫他生了3個孩子

▲吉賽兒5日出庭描述自己得知丈夫下藥迷昏她後，邀請72男施以性侵的痛苦心情。（圖／達志影像／newscom）

記者葉睿涵／編譯

法國最近傳出一件令人髮指的家暴性侵案，7旬老翁多明尼克（Dominique Pelicot）多年來對妻子吉賽兒（Gisele）下藥了200次後，邀請72名陌生男子到家中性侵她。這名女子9月5日勇敢出庭作證，除了還原自己的受害經歷、舉證丈夫外，也描述了她被警方告知受害後的悲痛心情，直言自己的生活徹底崩潰，成了「罪惡祭壇上的祭品」。

綜合外媒報導，吉賽兒在2011至2020年間，遭丈夫多次下藥迷昏，並在她失去知覺的情況下，邀請72名男子到家中對她施以性侵。令人震驚的是，多明尼克還趁這些男子性侵妻子時，將慘不忍睹的畫面統統拍下，其中不乏有好幾人輪流性侵吉賽兒，或是施虐時間長達6小時的現場畫面。

多明尼克的惡行直到2020年在超市偷拍女性私密處被捕後，才被警方從電腦和手機發現這些照片。吉賽兒在法庭上表示，當她發現自己被多明尼克拍攝，並遭數十名男子性侵的照片時，她感覺自己成了「罪惡祭壇上的祭品」，被當成一個「布娃娃」，不再有身份，而她的生活也在警方給她看過這些照片後徹底崩潰。

吉賽兒進一步指出，「這實在讓人難以承受。我有很多話想說，但不知道該從何說起。我和丈夫結婚了50年，育有3名子女。我以為我們的感情很好，沒想到卻發生了這樣的事。」她強調，自己之所以推動這場公開審判，是希望能團結其他未被承認為性犯罪受害者的女性，為自己發聲。報導稱，這場案件的審判預計將持續到12月，而多米尼克也將於下周出庭發言。