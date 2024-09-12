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人妻回家路上對人「友善微笑」　被16歲少年拖到街道旁性侵

▲▼女性,性侵,暴力,崩潰,受害。（示意圖／達志影像）

▲女子回家路上遭16歲男攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子從酒吧回家路上，在路邊遭一名16歲少年性侵。少年辯稱，是因為看到女子對他微笑，所以才會發生性關係，然而受害者表示，當時她喝得很醉，看到少年上前時還以為是要來幫助她的，沒想到慘遭性侵。

這起性侵事件6月發生在威爾斯卡地夫市(Cardiff)，案件近來在當地法院開庭。檢察官哈特森(James Hartson)表示，受害者是一名已婚媽媽，當時她與親友在酒吧聚會，步行回家時遭到一名16歲少年攻擊。

被告少年辯稱，他當時看到受害女子對他微笑，2人在路邊接吻後發生了性關係。然而哈特森反駁，受害者當時看起來很明顯喝醉酒，腳步都走不穩，少年迎面走來發現她後突然改變方向，開始尾隨女子。

受害者表示，因為酒醉讓她喪失大部分記憶，她只記得當時被告突然上前扶住她，還以為對方是熱心想提供幫助，後來只記得自己仰躺在地上，正在遭被告性侵，她拼命哀求對方停止，最後成功把人推開。

警方接獲報案後，出動十多名警力進行大規模搜捕，隔天根據監視器畫面將涉嫌的16歲少年逮捕，控告性侵和插入性攻擊等指控，然而他一直都堅稱自己無罪，法院最後判決他2項罪名成立，判處9年緩刑，終身登記為性犯罪者。

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