她在路邊遭灌酒性侵！　印度居民「忙拿手機錄影」沒人報案

▲印度中央邦一起性侵案,再度激起民眾怒火。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度中央邦(UP)發生駭人事件,一名婦女在大馬路邊,遭男子惡意灌酒性侵,許多路人經過目睹,竟然沒有任何一人報警,反而拿出手機偷拍。如今,警方已經逮捕其中一名袖手旁觀的冷血嫌犯。

獨立報、印度快報等外媒報導,此案4日發生在烏賈因(Ujjain)一個繁忙的十字路口。27歲菜販洛克什(Lokesh)在光天化日下性侵婦女,完事之後迅速落跑。而受害者在酒醒之後,才自行報案。

令人震驚的是,儘管目擊者不少,卻沒有一個人報警,反而顧著把過程拍下來,分享至社群媒體上,隨即引爆輿論怒火。印度記者查圖維迪(Swati Chaturvedi)談到這起案件時,甚至寫道,「我們是一個病態的國家、世界的性侵之都。」

1#Ujjain Viral Video Matter: #Police arrested #Mohammad Salim who recorded the video & made it viral, #Police is analysing his mobile phone regarding the people who he sent that video and those who made it viral, If there is a plan behind this and if anyone is involved in it, pic.twitter.com/I6pQ6pHgpO