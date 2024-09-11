她在路邊遭灌酒性侵！　印度居民「忙拿手機錄影」沒人報案

▲印度中央邦一起性侵案，再度激起民眾怒火。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度中央邦（UP）發生駭人事件，一名婦女在大馬路邊，遭男子惡意灌酒性侵，許多路人經過目睹，竟然沒有任何一人報警，反而拿出手機偷拍。如今，警方已經逮捕其中一名袖手旁觀的冷血嫌犯。

獨立報、印度快報等外媒報導，此案4日發生在烏賈因（Ujjain）一個繁忙的十字路口。27歲菜販洛克什（Lokesh）在光天化日下性侵婦女，完事之後迅速落跑。而受害者在酒醒之後，才自行報案。

令人震驚的是，儘管目擊者不少，卻沒有一個人報警，反而顧著把過程拍下來，分享至社群媒體上，隨即引爆輿論怒火。印度記者查圖維迪（Swati Chaturvedi）談到這起案件時，甚至寫道，「我們是一個病態的國家、世界的性侵之都。」

1#Ujjain Viral Video Matter: #Police arrested #Mohammad Salim who recorded the video & made it viral, #Police is analysing his mobile phone regarding the people who he sent that video and those who made it viral, If there is a plan behind this and if anyone is involved in it, pic.twitter.com/I6pQ6pHgpO — UltaPulta TV (@TvUltapulta) September 8, 2024

在受害者報案與眾怒延燒下，警方動員了轄區員警、網路及社群媒體警察小組，很快逮捕了洛克什及其中一名偷拍犯。警察局長夏爾瑪（Pradeep Sharma）說，偷拍犯是一名自動三輪車司機，目前正在接受偵訊，釐清動機。

8月發生在加爾各答的女醫師性侵謀殺案，已經導致印度舉國憤怒，掀起大規模示威及全國醫護罷工。如今烏賈因的這起案件，也在當地引發政治風波。

議會反對黨質疑執政的印度人民黨（BJP）、該邦法治狀況及女性安全，中央邦首席部長亞達夫（Mohan Yadav）則承諾，針對此案採取嚴厲行動，並且反過來指控反對派把犯罪政治化。