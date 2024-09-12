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2正妹設計師遭知名髮廊老闆性侵　裝針孔蒐證...拍到他4度亂摸

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲正妹設計師遭髮廊老闆性侵，裝針孔攝影機蒐證抓了他。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某髮廊的蘇姓老闆（28歲）覬覦店內兩名正妹設計師，去年9月起就趁機對兩人伸出狼爪性侵，兩人受辱後偷偷在店內裝設針孔攝影機蒐證，果然拍到蘇男四度對兩人上下其手猥褻，兩人拿著影片報案。檢察官先將蘇男聲請羈押獲准，並於今（12）天將全案偵結，依兩個強制性交罪和四個強制猥褻罪將蘇起訴。

據了解，蘇姓男子的髮廊開在市中心鬧區，生意相當不錯，兩名正妹設計師經常忙到深夜，蘇男就趁著兩名正妹幫客人做頭髮到深夜落單的機會，在店內對兩人性侵得逞，兩人受辱後心情低落。

兩人私下商量後，決定在店內偷偷安裝針孔攝影機蒐證，果然沒多久就拍到蘇男經常趁店內無人之際，從背後抱住兩名正妹設計師，上下其手亂摸一通，還拉著正妹的手去「抓鳥」，總計拍到蘇男對兩人猥褻至少4次。

兩名設計師後來拿著蒐證到的影片報警提告，警方也循線逮捕蘇男，蘇男否認犯行，但檢察官根據相關事證，認為蘇男犯罪情節重大，有再犯之虞，因此向法院聲請羈押獲准。

檢方後續偵辦時，蘇男仍否認犯行，辯稱和正妹設計師有曖昧，雙方是情投意合，檢察官根據相關事證，不採信他的說法，偵結依兩個強制性交罪和四個強制猥褻罪將蘇起訴。

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