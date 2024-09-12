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女教師「秀駱駝蹄」誘16歲男學生做愛！　還要同學幫把風

▲▼女教師「秀駱駝蹄」把16歲男學生誘上床！　還要其他同學幫把風。（圖／翻攝花園嶺警察局、拉奎高中）

▲26歲的海莉被指控引誘16歲男學生上床。（圖／翻攝花園嶺警察局、拉奎高中）

記者吳美依／綜合報導

美國一名高中女教師涉嫌引誘16歲男學生做愛，已經承認重罪指控。法庭文件指出，她在學校經常穿著「不合宜」的低胸上衣及緊身褲，露出乳溝與俗稱「駱駝蹄」的私密處形狀，與受害者發生關係時，還會要求其他同學幫忙把風。

《每日星報》等外媒報導，這起事件發生在密蘇里州拉奎高中（Laquey High School），數學老師海莉（Hailey Clifton-Carmack）與男學生發生不當性關係。去年12月，她在性愛期間抓傷受害者背部的照片被流出，才讓犯行正式曝光，並於今年1月落網。

根據法庭文件，海莉過去就有服儀不合適的紀錄，還多次因為與學生過從甚密，收到校方警告。2023年11月至12月期間，她會趁上課時間與受害男學生做愛，還請其他同學幫忙把風。

消息人士更透露，海莉與前夫育有2個孩子，但與老公床事不合，她染指16歲男學生的醜聞，更使得夫妻加快離婚速度。

海莉一度面臨多項指控，包括與學生發生性接觸、第二級性侵罪、危害兒童福祉、猥褻兒童等，但在本月6日根據認罪協商，承認與學生發生性接觸的重罪指控，其餘起訴都被撤除。檢察官希爾曼（Kevin S. Hillman）透露，被告預期面臨4年刑期。

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