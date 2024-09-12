不受「蟑螂蛋黃酥」影響！300消費者排隊搶購　力挺不二糕餅

記者白珈陽／台中報導

台中知名糕餅店「不二糕餅」被網友爆料蛋黃酥疑似有蟑螂，目前業者尚未聯繫到該名網友，無法得知事件真偽。《ETtoday新聞雲》記者今天（12日）上午實際走訪店家，發現消費者似乎未受事件影響，店門口仍然大排長龍，號碼牌領到300多號，業者說，感謝消費者熱情支持，不二糕餅會更嚴謹把關製餅的每一道製作程序。

▲消費者不受事件影響，店門口仍大排長龍，號碼牌領到300多號。（圖／記者白珈陽攝）



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有網友昨日晚間於「爆料公社二社」PO文指出，帶了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥，家中長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，認為店家食安控管有問題。該篇文章引起其他網友議論，有人安慰原PO做食品的外在因素很多，但也有人認為蟑螂斷面太平整、屍體上未沾有餡料，質疑真偽。

▲有網友於「爆料公社二社」PO文指出，帶了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥，家中長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂。（圖／截取自網路）

對此，不二糕餅今天回應，針對商品異物事件，不二糕餅也正在積極聯繫這位客人，希望取得更明確的商品訊息，若有取得聯繫，後續也會再詳細了解商品實際狀況。不二糕餅強調，公司固定每兩週就會請消毒公司以及除蟲公司定期檢驗與消毒，門店夥伴們也都是每天關店後都會仔細做好內部環境清潔。

▲記者詢問，若後續發現是不實指控，會如何應對？不二糕餅說，不二糕餅有自己的法務團隊。（圖／記者白珈陽攝）

記者詢問，若後續發現是不實指控，會如何應對？不二糕餅說，不二糕餅有自己的法務團隊，也希望客人在購買商品上可以吃到美味又衛生的糕餅，目前還是希望可以先瞭解實際情況是什麼樣子，「很感謝客人都還是熱情支持我們，師傅糕餅每一道製作程序會更嚴格把關」。

而消費者似乎未受到此事件的影響，現場仍有大批消費者排隊購買，領號超過300號，1名今天清晨6點多就到場排隊的民眾表示，「懷疑此事件可能是假的，以往也曾發生消費者造假、吃麵前先把衛生紙丟入麵中的例子，我很信任不二糕餅，即使發生此傳聞還是會繼續支持」。