不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝光：朋友送給家人的

▲不二糕餅蛋黃酥疑似被爆料有蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）



記者柯振中／綜合報導

一名女子上網指控，台中知名糕餅店「不二糕餅」的蛋黃酥內有蟑螂，掀起極大的討論。事後店家透過臉書表示，已跟女客聯繫上，正在確認確切的購買日期及憑證當中，不過女客不願提供。

這名女子在「爆料公社」指控，她跟家中長輩分享了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥，沒想到長輩吃到一半，感覺怪怪的，看了一下才發現「吃到蟑螂」，且只剩下一半蟑螂身體，另一半恐怕已吃下肚。女子不禁抱怨，這間糕餅店規模相當大，受到許多顧客喜愛，不曉得為何會出現這種事情，「真是嚇死人了！」

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對此，「不二糕餅」得知情況後，立即透過臉書發文，強調公司每2周會請消毒公司、除蟲公司來檢驗、消毒，每天關店以後，門市夥伴也會仔細做好清潔。由於事件關乎商譽，「不二糕餅」說，若有任何造假、不實資訊，或是異物是遭惡意添加，將會保留法律追訴權。

事後「不二糕餅」在貼文的留言處更新，稍早已有致電該名顧客，對方聲稱，這盒蛋黃酥是朋友購買、贈送給家人的，因此無法提供購買憑證，他們仍在等待客人提供當中。「不二糕餅」說，針對這次事件，他們相當重視，也有向顧客說明，可以派司機去收剩下的蛋黃酥及異物，做後續的化驗，但顧客表示不確定是否有辦法提供剩下的蛋黃酥、異物，還要等顧客確認後再回覆。

▲女客指控吃蛋黃酥吃到蟑螂，不二糕餅回應。（圖／翻攝臉書／不二糕餅）



對此，女子則是回應，蛋黃酥家人的朋友10日購買的，不過無法提供購買證明，若為了這件事，家人要跟朋友討購買證明，恐怕以後做不了朋友。

此外，根據《中時新聞網》報導，女子強調，自己是一般民眾，沒有同業惡意中傷的問題，單純只是因為吃蛋黃酥吃到蟑螂、覺得很倒楣，所以才上網分享，不明白為何要被質疑，且吃到的蟑螂很扁，並非什麼「新鮮加工」，也不曉得誰會敢去抓蟑螂。