控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

▲台中「不二糕餅」遭1名女網友指控蛋黃酥內疑似有蟑螂，引發網友關注。（圖／截取自爆料公社二社）

記者白珈陽／台中報導

台中知名糕餅店「不二糕餅」遭1名女網友指控蛋黃酥內疑似有蟑螂，引發國人關注。經業者聯繫上該名蔡姓女網友，為釐清事件全貌，盼蔡女提供相關購買證明與剩餘的蛋黃酥及異物（蟑螂），卻均遭蔡女拒絕，業者說，若後續查明有造假、誣陷情事，將不排除提告。

不二糕餅表示，目前已與該名消費者取得聯繫，但對方持續無法提供購買證明、也無法提供該商品及異物，讓店家做化驗，後續若查明有造假、誣陷情事，不排除提告。

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業者指出，今天下午與蔡女（貼文者）聯繫時，希望蔡女提供購買日期及消費憑證，並要求提供吃剩的蛋黃酥、蟑螂，以利後續處理；而蔡女第一時間回應，因該盒蛋黃酥是友人贈送，無法立即提供購買證明，吃剩的蛋黃酥部分，則可能已被家人丟棄，也不確定是否有辦法提供。

據了解，後續業者再次聯絡蔡女，請蔡女提供購買單據等資料，豈料蔡女竟說，確認蛋黃酥是10日購買，但無法提供購買證明，「如果去跟朋友要（購買證明），以後就真的做不了朋友了。」以此理由拒絕店家要求。

本事件緣起於1名女網友昨日晚間於「爆料公社二社」PO文指出，帶了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥，母親吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，認為店家食安控管有問題。該篇文章引起其他網友議論，有人安慰原PO做食品的外在因素很多，但也有人認為蟑螂斷面太平整、屍體上未沾有餡料，質疑真偽。

全案至今仍各說各話，而台中市食安處也將派員稽查，食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止病媒或其它雜物混入食品中。針對民眾反映糕餅中疑似含有蟑螂，此案食安處已錄案，將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。