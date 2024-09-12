　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

▲▼ 。（圖／截取自爆料公社二社）

▲台中「不二糕餅」遭1名女網友指控蛋黃酥內疑似有蟑螂，引發網友關注。（圖／截取自爆料公社二社）

記者白珈陽／台中報導

台中知名糕餅店「不二糕餅」遭1名女網友指控蛋黃酥內疑似有蟑螂，引發國人關注。經業者聯繫上該名蔡姓女網友，為釐清事件全貌，盼蔡女提供相關購買證明與剩餘的蛋黃酥及異物（蟑螂），卻均遭蔡女拒絕，業者說，若後續查明有造假、誣陷情事，將不排除提告。

不二糕餅表示，目前已與該名消費者取得聯繫，但對方持續無法提供購買證明、也無法提供該商品及異物，讓店家做化驗，後續若查明有造假、誣陷情事，不排除提告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者指出，今天下午與蔡女（貼文者）聯繫時，希望蔡女提供購買日期及消費憑證，並要求提供吃剩的蛋黃酥、蟑螂，以利後續處理；而蔡女第一時間回應，因該盒蛋黃酥是友人贈送，無法立即提供購買證明，吃剩的蛋黃酥部分，則可能已被家人丟棄，也不確定是否有辦法提供。

據了解，後續業者再次聯絡蔡女，請蔡女提供購買單據等資料，豈料蔡女竟說，確認蛋黃酥是10日購買，但無法提供購買證明，「如果去跟朋友要（購買證明），以後就真的做不了朋友了。」以此理由拒絕店家要求。

本事件緣起於1名女網友昨日晚間於「爆料公社二社」PO文指出，帶了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥，母親吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，認為店家食安控管有問題。該篇文章引起其他網友議論，有人安慰原PO做食品的外在因素很多，但也有人認為蟑螂斷面太平整、屍體上未沾有餡料，質疑真偽。

全案至今仍各說各話，而台中市食安處也將派員稽查，食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止病媒或其它雜物混入食品中。針對民眾反映糕餅中疑似含有蟑螂，此案食安處已錄案，將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

ET快訊
新北將再增60處科技執法！　大漢橋2個月開罰642萬
全紅嬋「時隔2年」終於回邁合村了！　一回家先給奶奶零用錢
獨／曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨
快訊／45分鐘激鬥！　周天成挺進香港公開賽男單8強
一年去ATM 10次「很怪嗎」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城
4所私立大學解散！教育部准了　清算剩餘財產
獨／柯文哲兒女不敢回家！　陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

一夜致富看這次！中秋節「4星座」偏財運超旺　有望中獎發大財

博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

不只1網美收過！試鏡邀請「要求1事」網揭詐騙：要性感照而已

國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

一夜致富看這次！中秋節「4星座」偏財運超旺　有望中獎發大財

博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

不只1網美收過！試鏡邀請「要求1事」網揭詐騙：要性感照而已

國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

拿玩具槍逛市場被逮！2天後衝進派出所咆哮　萬華男這下慘了

大麻查緝藏黑數！檢警今年兩波專案掃蕩...花花、罔腰落網

向偶像林丹請益夢碎！　台北公開賽奪冠的林俊易驚傳肩傷休養

桌球甜心開車奪1命畫面曝！　挨批甩鍋喊冤：只想釐清應負責任

邱垂正：接受「九二共識」　意味承認台灣是中華人民共和國一部份

黃仁勳再展親民面　與友人吃海底撈大跳拉麵舞

偷香油錢被僧侶放過　他27年後「還200萬」懺悔：讓我成為善良的人

想你但卻說不出口的「潛台詞」　12星座看完都笑了：這我

《棒棒堂》鬧翻內幕曝光「聚餐阿緯憤而離席」！　王子公開當年對敖犬心結

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

「貴婦突給MFK香水」她一拆紙袋嚇壞　網驚：快去拜拜

網瘋傳「頂大圖書館鹹濕片」　台大喊告：不在我們學校拍的

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

「貝碧佳」晚上成中颱　今2區有雨

中秋節「超強運四星座」

「烤嬰兒」行動劇惹議　動保團體：為提倡純素飲食

更多熱門

相關新聞

爆料女子無法提供單據及異物　不二糕餅：不排除提告

爆料女子無法提供單據及異物　不二糕餅：不排除提告

台中「不二糕餅」遭爆料蛋黃酥內疑似有蟑螂，下午業者已與貼文者取得聯繫，由於客人確定沒有購買證明，也無法提供商品進行化驗，經內部討論後決定，不排除對該女子提告。

控不二糕餅蛋黃酥包蟑螂　爆料人：母內向未就醫

控不二糕餅蛋黃酥包蟑螂　爆料人：母內向未就醫

她爆料「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂　食安處要查了

她爆料「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂　食安處要查了

不受「蟑螂蛋黃酥」影響！300消費者排隊搶購

不受「蟑螂蛋黃酥」影響！300消費者排隊搶購

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

關鍵字：

食安不二糕餅蟑螂蛋黃酥不排除提告

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

KID妻懷二寶前「其實流產過」

台女星被瘋傳「拍成人片」！

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面