爆料女子無法提供購買單據及異物　不二糕餅：不排除提告

▲爆料女子無法提供單據及異物，不二糕餅不排除提告。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

記者黃士原／台北報導

台中「不二糕餅」遭爆料蛋黃酥內疑似有蟑螂，下午業者已與貼文者取得聯繫，由於客人確定沒有購買證明，也無法提供商品進行化驗，經內部討論後決定，若有造假，不排除對該女子提告。

一位女網友在「爆料公社二社」發文表示，帶了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥，家中長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，而且只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚，她認為店家食安控管有問題。

對於此事，不二糕餅今早表示，他們非常重視食品衛生安全，定時進行清消作業，而每一顆蛋黃酥都是師傅純手工製作，由於紅豆沙非常柔軟，這麼大的異物，被完整包入蛋黃酥內的機率很低。

下午1點多時，不二糕餅聯絡到該女子，並向她索取購買日期、消費憑證等資料，同時說明可派員回收剩下的蛋黃酥及異物，以釐清相關情形。不過對方稱蛋黃酥是家人的友人贈送，無法立即提供單據憑證，剩餘的蛋黃酥及蟑螂，也可能已被家人丟棄，不確定是否能夠提供。

不二糕餅表示，由於確定該女子沒有購買證明，也無法提供異物進行化驗，公司團隊討論後，若有造假，不排除提告。