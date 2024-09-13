女控吃到「蟑螂蛋黃酥」拒提供資料　不二糕餅怒：請律師擬聲明中

▲不二糕餅蛋黃酥被爆料疑似有蟑螂，店家已請律師擬聲明稿中。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）



記者游瓊華／台中報導

中秋節將近，但台中知名「不二糕餅蛋黃酥」卻遭消費者爆料蛋黃酥中有蟑螂，不過店家聯繫上消費者後，消費者拿不出單據、又不肯提供吃剩的商品，卻又持續不斷在網路發文，指稱朋友是在9月10日前往信義區遠百快閃購買，並願意提供信用卡末四碼給店家。對此，不二糕餅回應，已聯繫消費者提供信用卡資訊，盼盡快釐清真相，但也提到不排除採取法律行動，已經請律師擬聲明中，預計稍晚將會有正式回應。

不二糕餅透露，信義區遠百快閃活動在8月26日登場，之後每天銷售量都是破千盒，目前已經私訊聯絡消費者，「請消費者提供信用卡末4碼」，也已經在清查當天各筆消費清單當中，但對方目前尚未提供卡號。

不二糕餅也無奈表示，希望消費者提供購買日期及消費憑證，並要求提供吃剩的蛋黃酥、蟑螂，以利後續處理；但消費者第一時間回應，因該盒蛋黃酥是友人贈送，無法立即提供購買證明，吃剩的蛋黃酥部分，則可能已被家人丟棄，也不確定是否有辦法提供。

至於購買單據部分，消費者回應「確認蛋黃酥是10日購買，但無法提供購買證明，因如果去跟朋友要（購買證明），以後就真的做不了朋友了」，以此理由拒絕店家要求。

事件發展至今，雙方仍各說各話，台中市食安處表示，目前稽查尚未完成，但若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。