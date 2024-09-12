辣個男人暖爆！韓國瑜送全立院中秋禮物　駕駛曝：以前院長都沒這樣

▲韓國瑜贈送全立法院職員中秋節禮物 。（圖／立委洪孟楷提供）



記者崔至雲／台北報導

中秋佳節將至，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣也準備了一份中秋禮物給所有立法院1149位員工。國民黨立委洪孟楷指出，他這次特別問了一名駕駛，該名駕駛表示，印象中以往院長都沒有這樣的安排，今年韓、江2人竟然連駕駛也想到，「真的蠻細膩的，感覺很貼心」。

今年中秋節韓國瑜與江啟臣特別連名贈送「晶華酒店月餅」給1149位員工，月餅是裝在木盒中，木盒上寫下「醉月雲飄飛，舞蝶賞霞露」等10字，不少立院員工收到禮物後，直呼「韓院長相當暖心」。

洪孟楷指出，中秋節將近，不免俗送禮互相關心祝福；但今年收到最有心意的月餅，不是有多特別，而是沒有差別，這才展現心意，就是韓國瑜跟江啟臣的聯名禮品，讓立院上下同仁人人有份，委員、職員，公務車駕駛全都沒有掛漏。真正暖心的韓院長，用行動來證明立法院就是一個大家庭。

洪孟楷說，一開始收到這份禮，以為就像以往行禮如儀的院長對委員的祝賀，但沒想到看到媒體報導是立院職員皆有，再請教公務車駕駛證實前天開始發送，他特別請教這兩天搭乘公務車的一位駕駛，他說印象中以往院長都沒有這樣的安排，今年院長副院長連駕駛也想到，「真的蠻細膩的，感覺很貼心！」

洪孟楷提到，過往院長室也許都把相關的禮品做外部公關使用，其實也無可厚非，然而難得的是本次與立院同仁分享，並且沒有差別對待，職員、駕駛、跟委員收到的是同樣大小價格的禮物，這突顯了送禮關懷絕不因為身分別而有所不同，這才是令人感動跟暖心的地方。

洪孟楷說，他完全認同這樣的做法，感謝每一位公務同仁，無論職務高低，讓整個立法院能夠持續民主的運作，大家都是基石，韓國瑜在中秋前夕，用實際行動來溫暖每位同仁，一視同仁，因為每位都是大家最好的夥伴。