高鐵中秋疏運「賣出46.1萬車票」　2時段北返仍有空位

▲高鐵中秋疏運已賣出46.1萬張車票。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋疏運將至，高鐵加開140班次，迄今已賣出46.1萬張車票，高鐵也公布熱銷時段，9月13日周五中午到14日下午4時前南下較客滿、15日和17日中午後北返也熱銷，高鐵公司表示，15日和17日中午前北返仍有空位，提醒旅客儘早訂位。

高鐵中秋節疏運自9月13日到18日展開，高鐵在疏運期間共加開140班次列車，總計6天共提供1086班次列車服務，根據高鐵統計，截至今(12)日上午8時止，約有46萬1千張車票完成訂位。

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其中熱銷車次集中時段為9月13日周五中午過後及9月14日周六下午4時前的南下班次較滿；北上為9月15日周日及9月17日周二中秋節當天中午12時以後。台灣高鐵表示，目前15日及17日中午以前各車次對號座仍有空位，北返旅客可儘早訂位，已購票旅客可於到站前提早取票，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂。

台灣高鐵表示，疏運期間各車站將加派人力，協助旅客乘車。如遇人潮較多時，車站將優先啟動分流機制，請自由座旅客配合站務人員引導，依前往不同目的地分流搭乘不同停靠模式列車；各車站必要時也將啟動人潮管制機制，高鐵網站也將提供自由座旅客查詢即時更新的「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制，則會顯示黃燈或紅燈，旅客可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。

高鐵公司也呼籲，自由座旅客請前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，並請禮讓搭乘該車次對號座旅客優先上下車；如遇搭乘人數較多時，高鐵也將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關處或車廂走道，供自由座旅客站立，協助所有旅客都能順利乘車，列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序，旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反映，以利及時協處。

此外，高鐵公司指出，高鐵現正舉辦「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，將延長至11月30日，會員每月可享1次回饋，活動期間最多可享有4次回饋。