明起雨變多「下最大時間曝」　中秋逢年度大潮西部防淹水

▲明、後天水氣多，大台北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（12日）、後天起水氣偏多，大台北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，周六至下周一受到貝碧佳颱風外圍環流影響，北部、東半部整天不定時有雨，澎湖、金門、馬祖於下周二至下周六適逢年度大潮，西半部沿海潮位比較高，注意海水倒灌，局部積淹水的情形。

氣象署預報員林定宜說，貝碧佳颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方2370公里海面上，向北北西進行，預計周末接近琉球海面，往大陸浙江沿海移動的機率較高，後期路徑仍會有變化，將密切觀察，在周末要前往琉球的民眾，多留意天氣變化。

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▲貝碧佳颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，明、後天水氣偏多，環境吹東風，迎風面大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後苗栗以南及其他山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南及南投則有局部大雨發生的機率。

溫度方面，他表示，未來一周各地高溫約32至35度，沒下雨時，體感悶熱。另明天新北到桃園沿海空曠地區，有較強的陣風，在海邊活動的民眾要多注意安全。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，周六到下周一受到貝碧佳颱風外圍環流影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。下周一、下周二風向轉偏東風到東南風，東半部有局部短暫陣雨，其他地區在午後有局部短暫雷陣雨。

他強調，颱風對台灣天氣的影響仍要依其強度、距離而定，預報仍有變化，氣象署持續觀察。此外，澎湖、金門、馬祖於下周二至下周六發生年度大潮，台灣西部沿海地區潮位比較高，低窪地區注意海水倒灌，及局部積淹水的情形。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二就是中秋節，林定宜說，目前預測受低壓帶影響，中秋節天氣不穩定，北部、東半部不定時有局部短暫陣雨，賞月機率較小，其他地區有午後雷陣雨，若晚上雲散開，還是有機會賞月。