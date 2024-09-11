基隆首場HSEEP區公所兵棋推演　防災團隊災害應變能力再提升

▲基隆首場HSEEP區公所兵棋推演。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化區公所災害應變能力，基隆市於9月10日下午在暖暖區公所辦理基隆市首場區公所採用HSEEP方式的「地震境況模擬桌上演習」。本次演習由暖暖區公所區長陳儒東，率領區公所緊急應變小組，包含災情聯繫組、收容安置組、綜合行政組及災害搶險組等單位一起演練。並且邀集市政府產發處、工務處、社會處、衛生局、環保局、消防局、警察局、後備指揮部及各區公所等單位協同參與。

消防局表示，兵推的主要場地分為兩處，除了由區長組成的緊急應變小組外，另一組由消防局第二大隊大隊長高瓊瑤與相關單位組成的前進指揮所。在遇到各種災害情境時，由現場控制官強韌臺灣劉芷妤教授擔任，下達各種突發狀況後雙方以無線電方式通訊聯絡，由指揮官進行狀況判斷及處置。

本次狀況設計共有3項，第1階段為模擬強烈地震發生暖暖區發生重大災害的初期動員機制，第2階段為地震災害火災人員受傷救助等處置，第3階段為各單位支援人力及物資湧入等。進行過程中由強韌臺灣經理林娟宇及消防局災管科辦事員周佳慧擔任演習促成者的角色。並且由消防局長游家懿、災管科長陳進源及碇祥里長馮瑞枝擔任現場觀察員。

經過3小時的推演後，無論是緊急應變小組或是前進指揮所，對於災害設定的情境都可以進行有效掌握與應對。本次演練採用 FEMA 災害防救演習規劃與評估（Homeland Security Exercise and Evaluation Program，HSEEP）機制，區長陳儒東表示，推演過程中讓區公所各課課長可以從自己的經驗來推演出解決方案，更增進了市府各單位間的協作能力。感謝消防局及強韌臺灣協助本次演練，使演習能順利進行。

消防局長游家懿指出，在無腳本的推演中，各項災害情境的處置都會有很多的細節，今天的經驗若未來遇到大量物資湧入時，可以藉由民間有處理大量物資物流經驗的民間廠商，在災時協助可以有效處理物資管理及配送任務等，藉由情境演練可以讓未來的防災工作做得更好。