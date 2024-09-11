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藍委黃健豪、吳宗憲赴基隆挺善樑：光輝十月投不同意罷免

▲藍委黃健豪、吳宗憲赴基隆挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲藍委黃健豪、吳宗憲赴基隆挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立法委員吳宗憲、黃健豪於10日赴基隆市信義區東明路一帶聲援基隆市長謝國樑。黃健豪表示，光輝10月最好的國慶慶祝方式就是把好的政治人物留下來。吳宗憲強調，此次罷免只會造成民眾混亂，無法安居樂業，呼籲市民10月13日勇敢投下不同意罷免。

黃健豪指出，臺中有很多鄉親都來自基隆，最好的例子就是也曾來力挺謝國樑的臺中市長盧秀燕。而在國慶的光輝10月，最好的慶祝方式無疑是將手中的不同意罷免票投給謝國樑市長，讓好的政治人物留在市政府。他更強調，東岸商場案是鬧劇，以此為由的罷免毫無正當性。

▲藍委黃健豪、吳宗憲赴基隆挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

吳宗憲表示，本次罷免就是敗選的人希望透過罷免來重新操弄選舉。在民主國家中，「罷免」是非常少見的，除非是在公務或生活上有重大瑕疵，在英國更是需要有罪判決才能進行罷免。他怒斥，這次罷免極其荒謬，除了製造政局混亂，更無法讓人民安居樂業。

謝國樑表示，現在固定下班時間都會進入街坊，進行更深入的市政觀察並爭取民眾支持。這次造訪的東明路一帶未來將進行市民朋友們引頸期盼的電線桿地下化工程。他也藉此宣傳，期待大家能撥冗參加週末的白米甕砲台音樂會，市府團隊將持續一點一滴把基隆打造成更友善、更舒適且更有愛的城市。

謝國樑最後強調，目前仍有許多反對罷免的民眾認為不需出門投票，他盼盡力反轉這種認知，再次呼籲市民朋友在10月13日投下不同意罷免票。

▲藍委黃健豪、吳宗憲赴基隆挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲藍委黃健豪、吳宗憲赴基隆挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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