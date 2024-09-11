山海相連城市視角仰望天空　基隆塔追「星」天文探索之旅

▲基隆塔追「星」天文探索之旅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆，這座山海相連的城市，不僅擁有迷人的自然景觀，還是眺望浩瀚星空的絕佳地點。而基隆新地標「基隆塔」，憑藉其橋式起重機般高聳的造型，為觀星愛好者提供了更加寬闊的視野。「基隆塔‧遠見人文空間」特別策劃一場以星空為主題的精彩演講，9月將邀請著名天文物理學家孫維新教授，與市民分享他的天文探索之旅，並帶領大家進行一場引人入勝的宇宙漫遊。

文觀局長江亭玫表示，基隆塔遠見人文空間自2023年開幕以來，已成為基隆市指標性的閱讀與文化空間。透過與遠見天下文化出版社的合作，該空間邀請了多位具重大影響力的名人來基隆市演講，涵蓋多元的主題與領域。這其中包括洪蘭老師的教育觀點、謝文憲老師的職涯發展思維、陳美伶老師的地方創生經驗，以及張曼娟老師的中年人生觀點等，讓市民能夠從不同的角度去思考生活與社會議題。

▲基隆塔‧遠見人文空間。（圖／基隆市政府提供）

江亭玫強調，這些講座正如登高遠眺一般，提供市民透過閱讀和交流來拓展視野和思維。本次活動的焦點則轉向浩瀚的星空，以基隆塔為觀星的立足點，邀請孫維新老師帶領市民一起探索宇宙的奧秘，為市民的生活帶來全新且深刻的啟發。

文觀局表示，本次天文主題活動訂於9月28日（星期六）下午2點舉行，孫維新教授將以其豐富的天文觀察經驗，帶領聽眾進行他的追「星」之旅。透過對宇宙的深入觀察和探討，孫教授將引領大家進行一場環遊世界的天文旅程，發掘宇宙中的無限奧妙，並分享他從世界各地所累積的關於自然與人類深層關聯的心得。

這場演講將為基隆市民提供一個全新的視角來理解宇宙與人類的關係，藉此思索我們與天地萬物之間的聯繫，歡迎對天文及自然感興趣的市民踴躍參加。詳細資訊可至「基隆市公共圖書館」官網及粉絲專頁或「基隆市文化觀光局」官網及粉絲專頁或電洽：02-2422-4170分機701，並可於Accupass線上報名。